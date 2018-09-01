眾所矚目的 Apple 發表會終於確定時間，將於美國時間 9 月 12 日上午 10 點（台灣 9/13 凌晨 1 點），盛大登場於 Apple Park 的賈伯斯劇院，大家準備好置板凳囉，這邊 9m87 幫大家整理傳聞將推出三款全新的 iPhone 給大家複習一下，可能將會是 iPhone XS、iPhone XS Plus 及 6.1 吋平價的 LCD 版 iPhone，大家仔細看好啦ＸＤ
iPhone XS 傳聞規格整理
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iPhone XS：搭載 5.8 吋 2436 x 1125 OLED 螢幕、e-SIM、2700~2800mAh 電池、A12 處理器、1200 萬畫素雙鏡頭（OIS 光學防手震）、4GB RAM、最高 512GB 儲存空間，顏色：銀、太空灰、金色，售價美金 800～899 元區間。
iPhone XS Plus：搭載 6.5 吋 2688 x 1242 OLED 螢幕、單 SIM/雙 SIM、3300~3400mAh 電池、A12 處理器、1200 萬畫素雙鏡頭（OIS 光學防手震）、4GB RAM、最高 512GB 儲存空間，顏色：銀、太空灰、金色，售價美金 900～999 元區間。
LCD 平價版 iPhone：搭載 6.1 吋 1792 x 828 LCD 螢幕、單 SIM/雙 SIM、2600~2700mAh 電池、A12 處理器、1200 萬畫素單鏡頭（OIS 光學防手震）、3GB RAM、最高 256GB 儲存空間，顏色：白、灰、紅、藍、橘，售價美金 600～699 元區間。
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iPhone XS 傳聞預購上市時間
預購：2018 年 9 月 14 日
開賣：2018 年 9 月 21 日
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除了 iPhone 外，其它產品也是大家所期待的，例如 Apple Watch Series 4，傳聞中更大的錶面尺寸是否會出現呢，此外 Macbook、iPad 是否會一起在發表會中出現？對於許久沒有端出新菜色，這次的發表會有沒有辦法，再次重現賈伯斯當年從牛皮紙袋中拿出 Macbook Air 一樣，擁有讓大家驚豔的產品或功能，大家拭目以待吧！
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