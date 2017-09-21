iPhone 8 / 8 Plus 電信資費怎麼搭最划算？中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星電信資費彙整

2017-09-21 11:21:28 ContentParty
iPhone 8 / 8 Plus 電信資費怎麼搭最划算？中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星電信資費彙整

以前的電信合約大概都是兩年，兩年後剛好就是 iPhone 隔代升級的時候，我也這樣換過好幾支 iPhone，現在要輪到換 iPhone 8 了！現在我覺得也沒有什麼電信品牌忠誠度可言，號碼可攜讓大家可以轉換到不同的電信，有些人在意的是 4G 速度、有些人在意的是費率等等，本文列出了中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信與台灣之星的 iPhone 8 與 iPhone 8 Plus 的資費方案，有需求的朋友可以參考看看^^。（其實我自己現在都不考慮手機約，怎麼算都不划算，尤其現在 4G 吃到飽很多都只要 599 元，也不是大家都要講電話^^）

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