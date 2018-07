去年 iPhone X 發表時,非常具有特色的瀏海、OLED 螢幕、臉部辨識等,都成為大家的焦點,罵聲越大賣越好儼然已經成為獨特的 iPhone 現象,說 iPhone 是手機界的時尚教主也不為過,每當 iPhone 發表後,各大手機廠商都會紛紛向 iPhone 致敬。今年 9 月份的蘋果發表會接近,關於新 iPhone 的傳聞也越來越多啦!



蘋果 9 月份發表會即將發布三款 iPhone,放大版的 6.5 吋、平價版的 6.1 吋,還有搭載 5.8 吋 OLED 螢幕版本的 iPhone,名稱上傳聞有 iPhone 9、iPhone X、iPhone X Plus 眾說紛紜,一起來看看新款 iPhone 還會有哪些特色吧!

更多元的顏色選擇

雙卡雙待

平價是必須的

外觀

大家還記得 iPhone 5C 嗎?相較於傳統的黑白兩色,首度推出了七彩顏色,並且價格相當親民,據傳 iPhone X 也將使用相同的策略,將推出平民版的 iPhone X,並且可能提供白色、藍色、紅色、橘色、粉色、黃色給消費者選擇,這個閹割版的 iPhone X 主要是瞄準較年輕的族群而設計!相較之下,尺寸較大的 iPhone X Plus 族群則是比較中年的消費者,因此價格會比較高,顏色上也相對保守些,可能只會有白、黑、金三種顏色。市面上新手機雙卡雙待似乎已經成為標準配備,據傳蘋果將在 iPhone X Plus 上也配備雙卡雙待,其實雙卡雙待是有其必要性的,出國旅行時,就不必把國內 SIM 卡拔出,就可插入國外網卡,此外工作上,用電話量需求大的人,也不用一次攜帶兩支手機,因此新的 iPhone 很有機會配備雙卡雙待功能。iPhone X Plus 價格將會在比前一代的 iPhone 平價一些,價格將落在 1000 美元下,而閹割版的 iPhone X 價格將落在 700 美元上下。△ 閹割版的 iPhone X 將採用單鏡頭設計,螢幕可能採用成本較低的 LCD 面板,螢幕邊緣也無法做到與 iPhone X 一樣窄,但是些微的差距影響不大,除此之外,承襲上一代的 iPhone X 瀏海也同樣保留了,可以猜測臉部辨識一樣也會保留,不會隨著價錢被閹割。△ 而大尺寸的 iPhone Plus 一樣具有雙鏡頭,但螢幕不確定會 LCD 還是 OLED,但沒有意外的話 OLED 可能性會比較大一些,顏色上不會像平價版這麼多元,大家就拭目以待啦!