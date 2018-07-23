蘋果9月份發表會，閹割版 iPhone X 有譜，只要兩萬元，另將推出 iPhone X Plus！

2018-07-22 12:04:00 9M87
蘋果9月發表會 新iPhone

去年 iPhone X 發表時，非常具有特色的瀏海、OLED 螢幕、臉部辨識等，都成為大家的焦點，罵聲越大賣越好儼然已經成為獨特的 iPhone 現象，說 iPhone 是手機界的時尚教主也不為過，每當 iPhone 發表後，各大手機廠商都會紛紛向  iPhone 致敬。今年 9 月份的蘋果發表會接近，關於新 iPhone 的傳聞也越來越多啦！

蘋果 9 月份發表會即將發布三款 iPhone，放大版的 6.5 吋、平價版的 6.1 吋，還有搭載 5.8 吋 OLED 螢幕版本的 iPhone，名稱上傳聞有 iPhone 9、iPhone X、iPhone X Plus 眾說紛紜，一起來看看新款 iPhone 還會有哪些特色吧！



更多元的顏色選擇
蘋果9月發表會 新iPhone

大家還記得 iPhone 5C 嗎？相較於傳統的黑白兩色，首度推出了七彩顏色，並且價格相當親民，據傳 iPhone X 也將使用相同的策略，將推出平民版的 iPhone X，並且可能提供白色、藍色、紅色、橘色、粉色、黃色給消費者選擇，這個閹割版的 iPhone X 主要是瞄準較年輕的族群而設計！

相較之下，尺寸較大的 iPhone X Plus 族群則是比較中年的消費者，因此價格會比較高，顏色上也相對保守些，可能只會有白、黑、金三種顏色。

雙卡雙待

市面上新手機雙卡雙待似乎已經成為標準配備，據傳蘋果將在 iPhone X Plus 上也配備雙卡雙待，其實雙卡雙待是有其必要性的，出國旅行時，就不必把國內 SIM 卡拔出，就可插入國外網卡，此外工作上，用電話量需求大的人，也不用一次攜帶兩支手機，因此新的 iPhone 很有機會配備雙卡雙待功能。

平價是必須的

iPhone X Plus 價格將會在比前一代的 iPhone 平價一些，價格將落在 1000 美元下，而閹割版的 iPhone X 價格將落在 700 美元上下。

外觀

蘋果9月發表會 新iPhone
圖片來源

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△ 閹割版的 iPhone X 將採用單鏡頭設計，螢幕可能採用成本較低的 LCD 面板，螢幕邊緣也無法做到與 iPhone X 一樣窄，但是些微的差距影響不大，除此之外，承襲上一代的 iPhone X 瀏海也同樣保留了，可以猜測臉部辨識一樣也會保留，不會隨著價錢被閹割。

蘋果9月發表會 新iPhone
圖片來源

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△ 而大尺寸的 iPhone Plus 一樣具有雙鏡頭，但螢幕不確定會 LCD 還是 OLED，但沒有意外的話 OLED 可能性會比較大一些，顏色上不會像平價版這麼多元，大家就拭目以待啦！

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