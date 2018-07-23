最近 LINE 取用隱私的新聞鬧得轟轟烈烈，而今天也要來分享一個關於保護上網隱私的服務「urlhid」，urlhid 主要目的是預防我們瀏覽的網頁偵測我們從哪裡點擊過來，舉例來說我們從 Facebook 點擊一個網址到 YouTube，YouTube 可以追蹤我們是從 Facebook 點擊過來的，這稱為 Referring Website，可以有效追蹤網站的流量來源，但這些隱私資訊也有可能被濫用，甚至被拿來賣給其它公司！有些人用點擊器來洗流量，也會使用類似的方法，就真的會是莫名流量來源唷！
△ 按下 Make 後，urlhid 會生成一個網址，經由這到網址到達目標頁面，就保證隱私更加安全，多繞了一道關卡，但我認為按下 Make 後，如果有一鍵前往的按鈕就更棒了，若覺得過程太麻煩的話，可以記下 「https://urlhid.com/?」這串網址，後面直接加上要前往的連結就可以啦，舉例來說要到 ez3c.tw，就可以在網址列輸入「https://urlhid.com/?ez3c.tw 」這樣比起直接進入網頁更快速、方便又安全！
不論什麼原因，若你不想讓人家知道你的流量來源，可以使用 urlhid，你的流量來源就會像是被隱身起來一樣，常常被拿來洗流量用，urlhid 可以當成你的保護傘，協助我們不透漏自己的隱私，可以保護自己，免於被他人發現來自何方，可以做到在網路上完全隱身的效果！若是自己有網站的朋友，套上 urlhid 當作超連結的話，當網友點擊過去，對方也就不會知道是從你的網站過去的啦，因為流量來源被 urlhid 給隱藏啦！
urlhid：https://urlhid.com/
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