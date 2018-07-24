OurPact 家長保護控制軟體，主動防止小朋友網絡成癮（iOS、Android）

2018-07-24 10:00:18 9M87
OurPact 防止沈迷軟體

如何避免小朋友過度沈迷手機，一直是家長們所關心的議題，今天要和大家分享一個我個人覺得非常可怕厲害的 App「OurPact 家長保護控制軟體」，讓家長們可以有效的，不要說控制，比較好一點的說法是關心小朋友們使用手機的狀況，可以「遠距」設定使用時間上限，還有許多強大的功能：設定排程就寢時間、設定家庭用餐時間避免干擾、寫作業時間只能開啟教育類型的 App、設定每日使用時間配額、家庭定位器、網頁內容過濾器等，可意讓家長更了解並加以管理小朋友的手機使用情形。



OurPact 家長端
OurPact 防止沈迷軟體

△ 要使用這套工具，家長及小朋友的手機都必須安裝好 OurPact App，家長端開啟後，需先註冊一個帳戶，必須把帳號密碼記好，因為接下來、未來可能都會用到這組帳號密碼登入，註冊好帳號密碼後，選擇小朋友的手機系統，接著就可以幫小朋友的手機也下載 OurPact 囉。

OurPact 防止沈迷軟體

△ 小朋友的手機端下載好並配對完成後，就可以看到上圖畫面首先是時間表的部分，可以客製化排程每天的使用時間，依據平日與假日做出更彈性化的安排。時間表旁的准許、阻擋可以立即執行，舉例來說按下阻擋的當下，小朋友的手機就會開始被限制。

OurPact 防止沈迷軟體

△ 時間表的排程，可以依照星期，做出更細節的時間限制。

OurPact 防止沈迷軟體

△ 到這邊為止都是免費功能，若想要體驗付費功能，可以點擊「＋」號來免費試用。

OurPact 防止沈迷軟體

△ 付費功能的第一項就是「家庭定位器」，使用家庭定位器和追蹤小朋友的即時位置，你以為只有這樣嗎？不，請看下圖，還有更變態進階的功能。

OurPact 防止沈迷軟體

△ 還有離開、進入某範圍後通知家長，使用情境像是小朋友放學離開學校後，可以通知家長，讓家長知道何時離開學校或是補習班等。第二項付費功能就是家長可以知道小朋友安裝了哪些 App，不只這樣，還可以「隨時」控制能否使用哪些 App，這根本是殺手級的功能啊，一個用不好可能會造成親子關係惡化 @@

OurPact 防止沈迷軟體

△ 第三個付費功能是啟動「手機使用時間」每日配額，不讓小朋友過度使用時間，設定每日可使用上限，超過時間後，手機會進入鎖定畫面。

小孩端（被管理端）

OurPact 防止沈迷軟體

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△ 小朋友端在一開始使用時，要使用家長的帳號登入，登入後家長的手機，就可以看到「管理清單」已經出現小朋友的手機！

OurPact 防止沈迷軟體

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OurPact 防止沈迷軟體

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△ 接著會有不少手機存取權限的設定會跳出，因為管制的範圍非常大，所以要開啟的權限也不少，包含：定位資訊、Play 商店存取、輔助存取權限、使用紀錄存取權限、防止解除安裝等。另外這邊輸入的姓名，可以方便父母辨識，有時候不只管理一個小孩的話，很有機會搞混，所以這邊的姓名，會直接輸入在家長手機裡面作為辨識使用。

OurPact 防止沈迷軟體

△ 上圖則是在家長開啟限制時，或是限制時段，小朋友開啟 App 時會看到的畫面，看到這個 App 讓我想起著名影集「黑鏡」第四季第 2 集的方舟天使，敘述小孩受到科技控制的過程，最後在過度壓抑下，導致不堪收拾的下場，所以我覺得使用這個 App 前最好與小朋友有良好的溝通，在使用時拿捏好分寸，才不會導致不良的效果！

OurPact 下載：
OurPact Jr. – 家長保護控制軟體（Google Play下載）
OurPact Jr. – 家長保護控制軟體（App Store下載）
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