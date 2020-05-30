待辦事項你都用什麼工具筆記呢？最近小編發現一款好用工具，StickyList 是一個線上待辦清單工具，免安裝任何 App，存在我的最愛裡面，用瀏覽器就能隨開隨用，對於會議記錄、上課紀錄、生活待辦事項來說，StickyList 是一款極度簡潔，能夠讓使用者專心筆記的線上工具，完全免登入、免註冊就可以使用，提供深色、淺色兩種主題能夠隨時切換，若你正在尋找便利貼工具，StickyList 或許是個不錯的選擇唷。你也可以參考 : Stickies 8.0a 好用的視窗便利貼

文末的連結點擊進去，就可以看到上方頁面，這是 StickyList 的首頁，完全沒有任何廣告干擾，很單純的就是能夠紀錄代辦事項的頁面，在空白欄位中輸入後，按下右邊的 Add Todo 就可以啦。

新增完畢後的代辦事項會在下方出現，完成任務之後，可以在左邊的欄位打勾，已完成項目就會被槓掉啦。我想使用說明就不必多說，因為 StickyList 的功能就是如此簡單 ~ 新增代辦事項、完成後勾選，沒有任何其它干擾。

右上方有個小小的月亮 / 太陽圖示，點擊後可以切換深色 / 淺色模式，這邊就依照個人喜好調整即可，是不是非常簡單呢 ~ 而且完全免費、沒任何廣告干擾，建議大家可以存進我的最愛，開會、上課時就可直接點開始用。它會根據瀏覽器 Cookie 存取你輸入過的代辦事項，因此就算關閉瀏覽器，也不怕輸入過的事項會消失不見喔 ~

StickyList：https://stickylist.app/