自己買完 Office 序號，不知道如何安裝？雖然安裝不是很難，但是光準備 Office 安裝檔可能就要搞很久，最近小編發現 Office Tool Plus 一鍵安裝 Office 工具，只需要 2 個步驟，就能完成懶人 Office 安裝，可以說是小編目前為止看到最簡單安裝 Office 的方式，載點放在文末，買新電腦沒 Office 或想升級 Office 的朋友，最快、最高效率的方法就是這個工具啦～要尋找 Windows 合法安裝光碟的話，也可以看我們之前分享過的 Windows 一鍵安裝工具。

首先到文章後方下載 Office Tool Plus，解壓縮之後打開資料夾裡面的 Office Tool Plus。

然後會跳出此視窗，點擊「是」開啟軟體。

接著就能夠看到 Office Tool Plus 主畫面啦，點擊「部屬」來選擇你需要的 Office 版本。

如果你的電腦有安裝 Office 會在這邊顯示出來，如要安裝新版本，建議先解除安裝舊的，避免有衝突。點擊左邊的解除安裝就可以囉，然後點選下面的「新增產品」。

在這裡選擇你要安裝的 Office 版本，各年份 Microsoft 365、Office 家用版、Office 個人版通通都有。

唯一需要特別注意的是，選好版本之後，請注意下方的「產品識別碼」，是不是跟你購買的序號名目一樣～版本確定之後，建議把右邊的「下載後安裝」勾選起來。

下方的應用程式自由勾選想安裝的、不想安裝的，語言的部分選擇繁體中文，到這邊就全部選擇完成啦。點擊最上方的「開始部屬」就可以開始下載並安裝。

接著就是啟用的部分啦～在啟用前，記得先到「許可證管理」>「安裝許可證下拉選單」，清除之前的註冊訊息。

然後點選「恢復 Office 設定為默認設置」下方的開始，來刪除舊有的檔案設置。（若全新安裝就不用）

最後就可以點擊「安裝許可證」來啟用你的 Office 啦～兩個步驟：設定並安裝 Office、啟用授權，最後要跟大家說明一下，有很多人在找 Office Tool Plus 破解，它是一款輔助安裝 Office 的工具，並不是所謂的破解版，因此大家還是要乖乖買序號喔，用最懶人的方法，就能輕鬆完成，載點放在下面，最近需要安裝、升級 Office 的朋友趕快收下吧。

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免安裝：

Office Tool Plus 9.0.3.7（GOOGLE下載）

Office Tool Plus 9.0.3.7（1DRV下載）

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Office Tool Plus 9.0.3.7（RAPIDGATOR下載）

Office Tool Plus 9.0.3.7（MEGA下載）

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