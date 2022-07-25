電腦裡藏有多少軟體序號呢？Windows 和 Office 序號都知道嗎？當重新安裝電腦，或是轉移電腦時，這些序號就需要自己備份一下，大家可以透過 Product Key Recovery Tool 軟體序號探測器來掃描電腦裡的所有序號，可以非常輕鬆簡單地找出電腦中的所有序號，大家可以趁此限時免費的機會來取得六個月的授權唷！

△ 軟體免安裝版替大家準備好了，可以直接在文末下載，開啟軟體後點選右下角的 Activate Now 來啟動軟體。

△ 之後點選 Register my FEEE 6 Months License 來取得六個月的免費授權。

△ 之後輸入自己的信箱點選 Register。

△ 完成之後會看到一個通知，是要你去信箱做認證，這個步驟千萬不能少。

△ 去信箱收信點開認證的連結，就可以順利認證信箱。

△ 之後回到軟體繼續點選 Activate 來啟動。

△ 看到以上畫面代表順利啟動成功囉！

△ 軟體開啟後就可以得知電腦中的軟體序號，掃描之後可以取得更多的資訊唷！

https://www.pctrek.com/pkrt.html

免安裝版：

Product Key Recovery Tool 1.0.0.7z（GOOGLE下載）

Product Key Recovery Tool 1.0.0.7z（1DRV下載）

Product Key Recovery Tool 1.0.0.7z（MEDIAFIRE下載）

Product Key Recovery Tool 1.0.0.7z（RAPIDGATOR下載）

Product Key Recovery Tool 1.0.0.7z（MEGA下載）

檔案大小：372 KB