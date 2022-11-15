電腦中的軟體序號重要嗎？坦白說用不到的時候不重要，不過若是系統要搬家時就很重要，這次限時免費的 All-In-One Key Finder Pro 可以查看電腦中的所有序號，包含有 Windows 與 Office 的序號，還包含有超過 2500 款常用的軟體序號，或是授權檔案的儲存位置，若是企業版本還可以從異機直接還原這些檔案序號，不過限時免費是 PRO 版本，只能自己手動備份這些序號 License，趁此機會備份一下，以後才不會哭哭找不到唷！

△ 進入活動頁面之後輸入自己的信箱，之後點選 REQUEST FULL VERSION KEY 繼續。

△ 接著就可以取得這次的活動序號，每個信箱所取得的序號不同，活動就請大家都自己跑一趟，免安裝版可以直接到文末下載。

△ 軟體開啟後會跳出軟體啟用視窗，輸入剛剛所取得的帳號與序號。

△ 看到以上這畫面，代表順利啟用成功囉！

△ 開啟軟後點選左下角的 Recover Keys 就可以對電腦中的軟體序號進行掃描，列出來的資訊就是電腦中的寶貴資料，點選 Export 就可以備份輸出囉！

https://xenarmor.com/allinone-key-finder-pro-software/

免安裝版：

AllInOneKeyFinderPro 2022.7z（GOOGLE下載）

AllInOneKeyFinderPro 2022.7z（1DRV下載）

AllInOneKeyFinderPro 2022.7z（MEDIAFIRE下載）

AllInOneKeyFinderPro 2022.7z（RAPIDGATOR下載）

AllInOneKeyFinderPro 2022.7z（MEGA下載）

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