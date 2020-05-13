Ultra Office 文書軟體限時免費

文書軟體是電腦內不能缺少的，雖然本站分享過不少便宜購買 Office 的方式，不過我猜很是很多人還沒下手吧！這次就要趕快來告訴大家一個好消息，Ultra Office 這款文書軟體目前限時免費當中，相容微軟文書軟體的格式，包含有 Word、Excel 與 PowerPoint，甚至還具備 PDF 編輯器，要編寫 PDF 檔案都沒有問題。其實要取得並不難，不過需要是 Windows 10 的用戶，透過 Windows 市集去下載來使用唷！

限時免費：https://www.microsoft.com/zh-tw/p/ultra-office-for-free-word-spreadsheet-slide-pdf-compatible/

Ultra Office 文書軟體限時免費

△ Ultra Office 的價格原本是 1669 元台幣，現在真的免費啦！所以要取得請加快腳步了！

Ultra Office 文書軟體限時免費

△ 可以製作 Writer 文件、Calc 試算表、Impress 簡報、Draw 繪圖、Math 公式與 Base 資料庫，其實就是相當類似於 Word、Excel 與 PowerPoint 的功能。

Ultra Office 文書軟體限時免費

△ 介面上其實也算是簡單好用，若是沒有使用太多進階功能，Ultra Office 真的也非常夠用了！

Ultra Office 文書軟體限時免費

△ 開啟支援的 Word、Excel 與 PowerPoint 格式檔案，目前也都正常開啟，格式也都支援唷！

有需求文書軟體的朋友們～動作加快囉！限時免費：https://www.microsoft.com/zh-tw/p/ultra-office-for-free-word-spreadsheet-slide-pdf-compatible/

限時免費 Ultra Office 相容微軟 Word、Excel、PowerPoint 的文書軟體 相關文章

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