時間管理器「 時間塊 」不把時間花在記錄上，還原記錄的本質。

2018-07-12 04:47:44 9M87
時間塊

人會偷懶總是難免，時間流逝於無形中，「時間塊」是一款顛覆性的時間管理工具，可以讓我們再睡前花個 1 分鐘，就可以快速檢視自己的一天，是否過的充實，之前也分享過類似的軟體，像是：Goaway 是管理手機使用時間Tyme 2 管理工作任務等，而主打能再最短時間內，記錄下自己一天的「時間塊」，還有強大的紀錄、分析功能，可以有效檢視自己是否虛度光陰，或是有充分利用時間，雖然「時間塊」並不是免費軟體，但如果 60 元真的能讓我們遠離懶散病的話，絕對是價值連城啊，因為省下的時間，不是金錢買得到的！


時間塊適合什麼人使用？
  • 學生：記錄自己在各科上的時間花費，分析定製更優的學習方案
  • 科研人員：記錄自己在學術研究上的時間花費，分析並制定更有效率的研究方案
  • 專案管理者：手頭有多個專案時明確知道在每個上面花費的時間
  • 兼職人員：記錄自己在每個工作上的花費時間，以便計算付出/收益率
  • 銷售客戶經理：記錄和每位客戶聯絡的時間，保持合適的聯絡頻率
  • 新手爸媽：瞭解寶寶的飢餓排便等生活規律改進餵奶及休息時間
  • 尚未明白時間寶貴的人：堅持記錄一小段時間，統計結果就讓你受到深深的震撼
  • 想要統計分析時間以便優化自己的人
  • 想要輕鬆瞭解自己每天時間花在哪了的人
  • 不甘於現狀，想要最快學會時間管理提升自己的人
  • 使用過其它同類軟體但沒能堅持下去的人
時間塊

△ 打開 App 後，會有簡短的教學，因為操作非常直覺、容易，所以不專心的看個一遍，甚至不看也會能輕易上手喔！

iPhone 時間管理工具推薦

△ 大家看到不要嚇壞了，上面的截圖絕對不是畫質很差，而是介面預設的「像素」風格，若不喜歡可以在設定處關閉，但我反而覺得保留這種像素格可以讓我們更專心在「紀錄」這件事情上！紀錄方式是，先點擊左邊灰色區域的時間塊，再點擊右邊七彩顏色的事項。

iPhone 任務管理器

△ 大家注意到七彩顏色區塊這邊，右邊還有一個小箭頭，是可以更詳細註記，再做些什麼事情的地方，比如說「閱讀」分類上，點擊小箭頭進入，可以再進一步填寫是在閱讀什麼書籍，輸入後便會以漢拼的第一個字為縮寫，被標記在時間塊上面，假設閱讀的書是「西遊記」，時間快上面的縮寫便會標記為「XYJ」！

好用的時間規劃App

△ 「時間塊」主要是使用在記錄過去的時間在做些什麼，當然如果要在未來的時間增加任務的話，會以提醒、備忘的概念在上面呈現，可以設定任務提醒，這邊可以看得出來時間塊是一個非常好用的 App，不管過去、未來都被設計在上面了。

時間塊

△ 除了時間紀錄之外，左上方的設定處，可以看到更近一步的統計資料，包含自己運用時間的情形，還有大部分自己的時間使用情形趨勢分析，這裡就可以很容易看到自己一天的時間大部分都花在何處，怎麼浪費掉時間的都一清二楚，當然前言提示要確實紀錄，數據才會準確囉～

時間塊

時間塊

△ 還有一個相當特殊的小功能，就是為自己要達成的設定目標，並設定截止日期，App 就會告知我們目前的完成進度、還有多少要完成，在這邊都可以一目瞭然～

時間塊

△ 最後的統計、趨勢分析，可以總結自己一天到底都在幹嘛，數據分為週、月、年，使用時間越久，可以看得出來自己長時間都在做些什麼，相信大家的統計圖，應該會把大部分時間都花在工作上，最後就會發現與自己理想的統計圖示不一樣的，現實實在是太可怕了，但也可以讓自己從幻想中驚醒，才能用高效率完成工作，省下更多時間給自己啊！

時間塊 - 快速記錄時間規劃日程安排（App Store下載）
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