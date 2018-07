相信多少有些朋友會寫程式,用什麼工具寫程式也是非常重要的,第一種就是純手刻的方式,第二種就是專門的開發工具,我覺得手刻就是練功,透過工具比較有效率,這次 Codelobster PHP Edition 開發工具限時免費中,平常有在寫 PHP 的朋友們可以參考看看,基本上開發工具除了有基礎的色彩辨識功能外,對於變數、Function、Classes、Interface 與 Include 都會幫你列出來,感覺多了統合功能,相信上手之後應該會有不同寫程式的心得吧!!!

△ 開啟活動網頁點選 DOWNLOAD CODELOBSTER PHP EDITION NOW。△ 該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就會取得軟體的下載連結,或是直接下載本站的免安裝版!一直以來我寫 PHP 都是手刻為主,就是一般文字編輯器,加上色彩辨識功能就可以開始寫了,使用 Codelobster PHP Edition 是有許多不錯的功能,應該說功能是很豐富,但是需要一些時間去習慣,或許除錯時會快速許多吧!!!有興趣的朋友自己試試看囉!免安裝版:檔案大小:28.20 MB