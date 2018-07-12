相信多少有些朋友會寫程式，用什麼工具寫程式也是非常重要的，第一種就是純手刻的方式，第二種就是專門的開發工具，我覺得手刻就是練功，透過工具比較有效率，這次 Codelobster PHP Edition 開發工具限時免費中，平常有在寫 PHP 的朋友們可以參考看看，基本上開發工具除了有基礎的色彩辨識功能外，對於變數、Function、Classes、Interface 與 Include 都會幫你列出來，感覺多了統合功能，相信上手之後應該會有不同寫程式的心得吧！！！
限時免費：http://sharewareonsale.com/s/codelobster-php-edition-giveaway-coupon-sale
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一直以來我寫 PHP 都是手刻為主，就是一般文字編輯器，加上色彩辨識功能就可以開始寫了，使用 Codelobster PHP Edition 是有許多不錯的功能，應該說功能是很豐富，但是需要一些時間去習慣，或許除錯時會快速許多吧！！！有興趣的朋友自己試試看囉！
http://codelobster.com/index.html
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