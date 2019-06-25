你知道 Google 可能比你自己還了解你嗎？為什麼會這麼說呢，因為你在 Google 上的一舉一動都會被 Google 記錄起來，像是搜尋、看了什麼圖片、YouTube 看了什麼影片等，坦白說有點可怕，雖然可以透過 Google 我的活動來手動刪除，但是定期手動刪實在是有點麻煩，不過現在有好消息啦！Google 我的活動中更新功能，現在可以將這些網路活動紀錄設定「自動刪除」時間，這樣資料只會被保留一段時間，超過之後所有活動紀錄都會被移除～一起來看看如何設定吧。

網路和應用程式活動紀錄了什麼？



使用手機、Facebook、Gmail、Messenger、LINE、各種 APP 使用紀錄

Chrome 瀏覽的網站、Chrome 無痕模式

Google 小幫手使用紀錄、Google 搜尋紀錄、Google 地圖使用紀錄、Google 日曆

顯示了哪些資訊卡，那些資訊卡有瀏覽

點選 Google 廣告紀錄

△ 首先，前往「 我的 Google 活動 」( 記得先登入 Google 帳號 )，然後找到前往「網路和應用程式活動」。

△ 然後就可以看到全新的「選擇自動刪除」選項，點擊進去之後就可以開始設定，你要多久刪除一次活動紀錄啦，如果你發現沒有這個選項，可能是更新還沒推播到你的帳戶，就只能再等等囉！

△ 接著就能開始設定要自動刪除的時間了，目前只有兩個選項可以選，一個是 3 個月，另一個是 18 個月，如果擔心 3 個月太短，回頭要找紀錄找不到，設定 18 個月也就是 1 年半的時間也是不錯的選擇。

△ 選好時間之後，按下確認就會開始刪除 3 個月以前的紀錄啦！這邊要提醒一下，Google 會利用我們的個人網路活動紀錄，來推送你有興趣的相關的廣告或資訊，確保使用者有最佳的體驗，如果移除活動紀錄的話，可能就會比較沒有這麼精確，或看到與自己毫無相關的內容~就看大家如何取捨囉！

傳送門：Google 我的活動

相關參考：無所遁形的 Google 時間軸軌跡紀錄，什麼時候去了哪裡，幾點出發都清清楚楚