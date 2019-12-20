YouTube 無痕模式

在 YouTube 看影片，卻不想要留下觀看紀錄嗎？除了用瀏覽器開啟無痕瀏覽之外，YouTube App 本身也具備無痕瀏覽模式，透過簡單的切換，就可以不留觀看紀錄，像是在公司瀏覽影片、學校瀏覽影片，可能是工作關係而觀看，這時候就可以開啟無痕模式，來與私人帳號切割囉！關於讓 YouTube 停止追蹤觀看記錄，你可以參考：YouTube 葵花寶典：13 個終極實用技巧，你知道幾個？

YouTube 無痕模式

△ 如果你的帳號是用來登入公共裝置，像是家裡的 Apple TV、學校電腦、公司電腦等...可能就會有「觀看紀錄」外流的問題~如果你在意的話，每次看完影片都要移除觀看紀錄是否很麻煩呢？這時候無痕模式就可以派上用場。

YouTube 觀看紀錄

△ 這時侯我們就可以點擊右上方的會員，將 YouTube「啟用無痕模式」開啟，這樣一來就可以放心觀看囉。這邊要提醒大家一下，若是有年齡限制的影片，開啟無痕模式是無法觀看的，還是需要登入自己的帳號才能夠觀看喔。

YouTube 匿名觀看

△ 成功開啟無痕模式之後，就可以看到右上角原本自己的大頭貼，變成無痕瀏覽的圖示，看到這個圖示就代表可以放心瀏覽啦！要切換回自己帳號的話，點一下無痕瀏覽的圖示後，再按一下「停用無痕模式」就可以囉，大家這招學起來，下次在公共裝置開 YouTube 的時候隱私就更有保障囉。

YouTube 無痕模式，觀看影片不留下紀錄 相關文章

訪客留言

YouTube 無痕模式，觀看影片不留下紀錄 參考資料

Android用戶先看過來! YouTube也即將有「 無痕模式 」開啟後不會儲存你的觀看紀錄
無痕模式會在YouTube右上角的「個人頭像」裡面切換，點選「Turn on Incognito」就可以以無痕模式瀏覽，代表你的「搜尋紀錄」、「觀看紀錄」都不會被保存，訂閱的部分也會被隱藏，就像是沒有登入過一樣，當你使用完，你也可以再切回自己的帳戶 ...
Android 版 YouTube加入無痕瀏覽模式 - Engadget 中文版
2018/5/16 · 隨著用戶愈來愈著重個資的保護，像是 Chrome、Chromecast、Gboard 等不少 Google 產品都有加入無痕模式，不會留下使用者的記錄。不意外地，這個想法似乎也應用在 YouTube app 之上呢。近來有用戶發現他們在 Android 裝置上的 YouTube app ...
YouTube觀影加分術：開啟「無痕模式」，凡看過不留下痕跡
2019/5/19 · 我們都知道 Google Chrome 瀏覽器會依據用戶喜好或曾瀏覽過的網頁，在頁面中顯示個人偏好的搜尋結果或廣告推薦，不過這個問題只要開啟「無痕模式」就能獲得解決，如今，Youtube 也開放了專屬用戶的「無痕模式」功能，提供使用者在平台上的 ...
[請問] 無痕視窗紀錄找的到嗎 - 看板 ask - 批踢踢實業坊
標題 [請問] 無痕視窗紀錄 找的到嗎 時間 Fri Dec 25 11:13:47 2015 如題 電腦上次突然當機 很多看的網站來不及記 請問高手 有解方嗎 再次感謝 ...
用無痕模式看 A 片就沒危險？專家狠打臉！ | 自由電子報 3C科技
2017/3/13 · 多數人都知道，市面上流行的瀏覽器都具有「無痕瀏覽」功能，這項方便的功能能讓使用者在瀏覽網頁時，不會留下任何的資料或是紀錄，簡單來說只要開啟無痕模式，用戶就不必擔心他人打開瀏覽器時能知道過去瀏覽了什麼
YouTube 正測試「無痕模式」功能，看影片不留記錄｜Zi 字媒體
在瀏覽器上推出許久的「無痕模式」，未來有機會在YouTube 上也用得到囉！如果想偷偷看影片不被發現，只要開啟無痕模式即可菁松「隱身」看...
看過不留痕跡– Youtube 《無痕模式》，看色色影片不怕被抓包
例如搜尋結果、例如廣告推薦，用無痕模式可以走過不留痕跡，不會留下任何紀錄. 像我自己要測試網頁搜尋排行，也會利用無痕模式來測試搜尋結果.
在行動裝置上使用無痕模式瀏覽 YouTube - YouTube說明
登入 YouTube 應用程式時，您可以開啟無痕模式。這項模式可讓您在瀏覽期間的體驗不會受到登入帳戶的搜尋記錄和觀看記錄影響。同樣地，您在無痕模式下進行的活動也不會列入搜尋記錄和觀看記錄中。 在 Android 裝置上使用無痕模式！????| YouTube 說明提供的 ...
啟用Youtube App無痕模式 | 油土伯 在Youtube以無痕模式瀏覽 – 金之豬
啟用Youtube App無痕模式 一般使用狀況 一般使用Youtube平台的經驗，當你 搜尋 某個關鍵字時(如麥當勞)，會出現相應的搜尋結果，點擊 這些影片進行 觀看 後，再回到主頁會發現你的推薦內容會有很多該名創作者的影片，也會有很多關於此關鍵字的相關內容。 ...
看過不留痕跡- Youtube 《無痕模式》，看色色影片不怕被抓包｜Zi ...
例如搜尋結果、例如廣告推薦，用無痕模式可以走過不留痕跡，不會留下任何紀錄. 像我自己要測試網頁搜尋排行，也會利用無痕模式來測試搜尋結果.