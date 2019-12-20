在 YouTube 看影片，卻不想要留下觀看紀錄嗎？除了用瀏覽器開啟無痕瀏覽之外，YouTube App 本身也具備無痕瀏覽模式，透過簡單的切換，就可以不留觀看紀錄，像是在公司瀏覽影片、學校瀏覽影片，可能是工作關係而觀看，這時候就可以開啟無痕模式，來與私人帳號切割囉！關於讓 YouTube 停止追蹤觀看記錄，你可以參考：YouTube 葵花寶典：13 個終極實用技巧，你知道幾個？

△ 如果你的帳號是用來登入公共裝置，像是家裡的 Apple TV、學校電腦、公司電腦等...可能就會有「觀看紀錄」外流的問題~如果你在意的話，每次看完影片都要移除觀看紀錄是否很麻煩呢？這時候無痕模式就可以派上用場。

△ 這時侯我們就可以點擊右上方的會員，將 YouTube「啟用無痕模式」開啟，這樣一來就可以放心觀看囉。這邊要提醒大家一下，若是有年齡限制的影片，開啟無痕模式是無法觀看的，還是需要登入自己的帳號才能夠觀看喔。

△ 成功開啟無痕模式之後，就可以看到右上角原本自己的大頭貼，變成無痕瀏覽的圖示，看到這個圖示就代表可以放心瀏覽啦！要切換回自己帳號的話，點一下無痕瀏覽的圖示後，再按一下「停用無痕模式」就可以囉，大家這招學起來，下次在公共裝置開 YouTube 的時候隱私就更有保障囉。