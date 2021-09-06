瀏覽器都會有歷史瀏覽紀錄，有時候可以觀察使用者瀏覽行為，ChromeHistoryView 這款工具可以幫你用不同的角度來檢查瀏覽歷史紀錄，支援的瀏覽器有 Chrome、Opera、Vivaldi、Yandex 與 Edge，可以依照網址、標題、最後造訪、造訪次數、使用者自行鍵入網址次數、參照位置、網址長度等等排序瀏覽，如果爸爸媽媽檢查小孩電腦、伴侶查勤都可以使用，當然推薦自己使用優先，可以用不同角度檢視自己的瀏覽行為。

https://www.nirsoft.net/utils/chrome_history_view.html

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