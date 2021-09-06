Chrome 瀏覽器歷史紀錄統計

瀏覽器都會有歷史瀏覽紀錄，有時候可以觀察使用者瀏覽行為，ChromeHistoryView 這款工具可以幫你用不同的角度來檢查瀏覽歷史紀錄，支援的瀏覽器有 ChromeOperaVivaldiYandex 與 Edge，可以依照網址、標題、最後造訪、造訪次數、使用者自行鍵入網址次數、參照位置、網址長度等等排序瀏覽，如果爸爸媽媽檢查小孩電腦、伴侶查勤都可以使用，當然推薦自己使用優先，可以用不同角度檢視自己的瀏覽行為。

Chrome 瀏覽器歷史紀錄統計設定

從進階設定可以選取不同瀏覽器的歷史紀錄，若是免安裝版本的瀏覽器，也可以選取 History 的檔案，此外還可以設定歷史紀錄的區間，或是幾天之內的歷史紀錄，算是很方便的歷史紀錄檢視工具。若是偶爾會看看自己瀏覽器的歷史紀錄，那麼可以參考史上最強瀏覽記錄統計，是哪一款瀏覽器呢？

https://www.nirsoft.net/utils/chrome_history_view.html

免安裝版：
ChromeHistoryView 1.46.7z（GOOGLE下載）
ChromeHistoryView 1.46.7z（1DRV下載）
ChromeHistoryView 1.46.7z（MEDIAFIRE下載）
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