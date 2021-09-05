Image Downloader 好用的網頁圖片下載神器！只需一鍵就能將所有圖片一併帶走！

如何快速一併打包網頁中的所有的圖片？就讓 Image Downloader 網頁圖片下載神器幫你搞定！Image Downloader 是一個非常好用的 Chrome 擴充外掛，能夠直接單一選取或一次打包任何網頁的圖片，不僅如此，該外掛還能設定特定網址以及圖片寬度和高度，也能一次將所有圖片儲存到指定資料夾中，好讓你不會因下載太多圖片顯示許多詢問下載視窗，就讓我們往下看要如何操作吧！更多好用的網頁圖片下載工具，可參考這篇：Imageye 網頁圖片下載外掛！

Image Downloader 使用介紹

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首先讓我們到 Chrome 瀏覽器中將 Image Downloader 加到 Chrome 中。

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接著將 Image Downloader 工具固定到右上方的擴充功能中。

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接著我們就隨便找一個網站來測試看看，我們只要點選右上角 Image Downloader 按鈕，Image Downloader 就立刻把該網頁所有可下載的圖片都列出來，而上方會有篩選器讓你設定要下載的圖片網址、寬度或長度。

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逤你不想設定，我們便可以用最簡單勾選方式來下載圖片，若想一次將網頁所有圖片打包的話，直接勾選「Select all」即可。若你不想因下載太多圖片一直跑出下載詢問視窗的話，我們可以在下方的「Save to subfolder」、「Rename files」中，設定你要保存的資料夾名稱或重新命名該圖片。

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都設定完成後，話請點選「Yes, Download」就能將你所勾選的圖片，一次下載並保存到你的資料夾中囉！對於想快速將網頁圖片一次打包帶走的朋友，Image Downloader 工具會是你的最佳選擇！

Image Downloader：點我前往

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