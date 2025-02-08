CCleaner Browser 快速、私密和安全的瀏覽器，使用習慣不變但是更安全
- O 瀏覽器
- chrome瀏覽器免安裝
- 百度音樂
- 隱私瀏覽功能的常見迷思
- 私密瀏覽模式
- 速度快的瀏覽器
- Firefox Focus Download
- descargar ccleaner 2016
- 無痕模式取消
- 影音播放器 無痕模式
- 廣告攔截：阻止所有廣告（或只是更具侵擾性的廣告 — 由您決定），因此網頁載入更快速
- 反跟蹤：通過阻止網站、廣告公司和追蹤您線上活動的其他網路服務保護您的隱私
- 反指紋辨識：隱藏您獨特的瀏覽器組態檔案（瀏覽器版本、語言、時區、載入項等），使網站無法識別您的身份
- 反釣魚：阻止惡意網站和下載，防止您的 PC 感染病毒、間諜軟體和勒索軟體
- 隱身模式：防止他人保存您的瀏覽歷史記錄，並轉存您在瀏覽會話期間獲取的任何追蹤 Cookie 或網頁快取
- 密碼管理器：儲存、建立和自動填充您喜愛的網站的登錄詳細資訊，使訪問更快速、更安全
- 網路攝影機保護：未經您的同意，阻止所有應用程式和任何惡意軟體訪問您的網路攝影機
- 擴展防護： 阻止不需要的載入項或外掛，幫助保護您的安全，同時允許您安裝您瞭解並信任的載入項或外掛
- 隱私清理器：清除瀏覽器歷史記錄、快取、Cookie 和其他垃圾，幫助保護您的隱私並釋放空間
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CCleaner Browser 131.0.27894.265.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
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