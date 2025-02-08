CCleaner Browser 快速、私密和安全的瀏覽器，使用習慣不變但是更安全

CCleaner Browser 快速、私密和安全的瀏覽器，使用習慣不變但是更安全

CCleaner 電腦清理工具你用過，那 CCleaner Browser 用過了嗎？CCleaner Browser 是 CCleaner 為 Windows 開發的快速、私密和安全的瀏覽器，主要提供快速、安全且乾淨的網路瀏覽體驗，內建了多種隱私保護，包含有廣告攔截、反追蹤與防惡意軟體等等，以確保您的線上活動不被窺探或盜用。效能上減少記憶體的佔用量，加快網頁載入速度並延長電池續航時間。使用習慣上不會改變，若你原本就是使用 Chrome 瀏覽器，CCleaner Browser 也是完全支援 Chrome 的附加元件，有興趣的人不妨試試看吧！

CCleaner 為 Windows 開發的快速、私密和安全的瀏覽器

若要說有什麼明顯防護的話，坦白說很難直接說明，因為一些防護都是在默默中進行，譬如說網頁防護、隱私模式與密碼管理工具等等，都是大多瀏覽器內建的功能，只是我們也無從得知到底技術上的安全性到達哪個程度，姑且也只能相信 CCleaner Browser 提供了更安全保的保護，實際上也是無從比較。

CCleaner 為 Windows 開發的快速、私密和安全的瀏覽器

輕量級，現在使用的記憶體減少了 50%，改進了您的瀏覽器的性能和速度

我們增強了瀏覽器的性能，為您提供更快的瀏覽體驗。根據電腦的可用記憶體，您不使用的選項卡會自動在後台暫停。為什麼？因為我們發現這樣可以將瀏覽器使用的 CPU 和 RAM 的數量減少多達 50%。您可以從瀏覽器設定頁面的性能管理器部分控制這些設定。

CCleaner 為 Windows 開發的快速、私密和安全的瀏覽器

將電池續航時間延長 20% 在您瀏覽時保持更長時間不插電

您的瀏覽器經常會消耗筆記本的電池。我們已經做了一些巧妙的調整，以確保我們的瀏覽器在電池電量不足時使用更少的 CPU 和 RAM。這可以將電池續航時間延長 20%，這意味著您不必經常伸手去拿充電線。可以從瀏覽器設定頁面的性能管理器部分管理延長電池續航時間的設定。

CCleaner 為 Windows 開發的快速、私密和安全的瀏覽器

反指紋辨識 v2.2 遮蔽您的瀏覽器指紋來掩飾您的線上痕跡

網站和廣告網路變得越來越智能。它們不再僅僅依靠 Cookie 和您的 IP 地址來識別您的身份，而是利用您獨特的瀏覽器組態來監視您。反指紋辨識可以隱藏您的瀏覽器資訊，幫助保護您的隱私並限制線上跟蹤。

所有主要功能一覽：
  • 廣告攔截：阻止所有廣告（或只是更具侵擾性的廣告 — 由您決定），因此網頁載入更快速
  • 反跟蹤：通過阻止網站、廣告公司和追蹤您線上活動的其他網路服務保護您的隱私
  • 反指紋辨識：隱藏您獨特的瀏覽器組態檔案（瀏覽器版本、語言、時區、載入項等），使網站無法識別您的身份
  • 反釣魚：阻止惡意網站和下載，防止您的 PC 感染病毒、間諜軟體和勒索軟體
  • 隱身模式：防止他人保存您的瀏覽歷史記錄，並轉存您在瀏覽會話期間獲取的任何追蹤 Cookie 或網頁快取
  • 密碼管理器：儲存、建立和自動填充您喜愛的網站的登錄詳細資訊，使訪問更快速、更安全
  • 網路攝影機保護：未經您的同意，阻止所有應用程式和任何惡意軟體訪問您的網路攝影機
  • 擴展防護： 阻止不需要的載入項或外掛，幫助保護您的安全，同時允許您安裝您瞭解並信任的載入項或外掛
  • 隱私清理器：清除瀏覽器歷史記錄、快取、Cookie 和其他垃圾，幫助保護您的隱私並釋放空間

https://www.ccleaner.com/zh-cn/ccleaner/browser

安裝版：ccleaner_browser_setup.exe（CCLEANERBROWSER下載）

免安裝版：
CCleaner Browser 131.0.27894.265.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
檔案大小：252.91 MB

2025 CCleaner Browser 為你隱私安全把關的瀏覽器
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2025-02-08
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