Facebook Messenger 應該是除了 LINE 以外，每個人都在用的通訊軟體了吧，而可以說是最方便也最煩人的「已讀」功能，不少人已經困擾很久了，Caprine 是一套電腦版的 Messenger 工具，支援 Windows、Mac 與 Linux 皮台，最大的特性就是現軟體般使用，可以切換成黑色面板，最受歡迎的功能還有「不顯示已讀」與「不顯示正在打字中」，可以解決大家對「已讀」的恐慌症，這麼一來就可以光明正大的單方面已讀，而不被對方知道，就不會有「已讀不回」的困擾囉！
△ 登入後畫面如上圖
△ 首先有個小功能是把側欄隱藏，可以點擊上方的 「View」>「Toggle Sidebar」完成設定。
△ 接著是灰色背影雨黑色背景，我個人覺得原本的白色背景太刺眼，調整成黑色眼睛就比較不會酸。
△ 接著就是主要功能，取消已讀，到上方的「Caprine」>「Block Seen Indicator」選項打勾就完設定啦！
△ 最後是取消正在輸入...的功能，一樣到上方「Caprine」>「Block Typing Indicator」選項打勾完成設定，如此一來就可以盡情的已讀對方使用 Facebook Messenger 啦！
https://sindresorhus.com/caprine/
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