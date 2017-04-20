AnTuTu 2017.03 安兔兔手機性能跑分排行，沒想到認識的手機沒幾支

2017-04-20 11:33:21 哇哇
AnTuTu 安兔兔手機性能跑分排行

很多人買手機要求的就是性能、性能、和性能，不得不說手機性能是非常重要的指標，嚴重影響到手機使用的順暢度，這就跟電腦一樣的意思，沒有人會願意使用鈍鈍的手機或電腦，這是影響到使用爽度的重要指標，在手機上最重要的跑分數據就是 AnTuTu 安兔兔跑分，每個月都會統計最新的數據，2017 年 3 月份那些手機表現突出呢？沒想到我熟悉的手機只有 3 支而已。

AnTuTu 安兔兔手機性能跑分排行
△ 綜合排行前十名分別是 iPhone 7 Plus、iPhone 7、一加3T、樂視樂Pro3、酷派cool S1、錘子M1、錘子M1L、聯想ZUK Edge、一加3與小米5s，大家熟悉的熟悉的手機有哪些呢？我大概只有 iPhone 和小米手機吧～其他都是大陸手機居多，我想台灣用戶應該很少，這些品牌也沒有進攻台灣市場，不然又是一場性能與價格戰。

完整綜合排行：http://www.antutu.com/ranking/rank1.htm

AnTuTu 安兔兔手機性能跑分排行

△ 性價比排行相信大家或更陌生，感到熟悉的大概只有小米和紅米吧！

性價比完整排行：http://www.antutu.com/ranking/rank2.htm

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△ 熱門跑分機型這排行還頗有意思的，是代表用這些手機的人常常在一直跑分嗎？一直跑分到底要幹嘛？或許可以知道這些手機的數據是讓人在意的，或許又是一個比較特殊的指標吧！

熱門跑分機型完整排行：http://www.antutu.com/ranking/rank3.htm

這份名單是三月份的排行，最新的 Galaxy S8小米 6 的分數都還沒列上去，期待四月份的排行囉！

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