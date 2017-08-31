如何在 Word 中插入 Excel 自動加總表格，上班族必備技能

2017-08-31 15:26:01 麵爸
擬定一份好的計畫書，執行內容是一大重點，另一個大重點則是預算表，如果是大案子，金額可能高達數百萬，經費項目也可能超過 10 項，用 word 的表格製作預算表的缺點就是數字無法自行加總，使用計算機也很怕按錯，常常要花好幾次重複驗算才能確保金額正確。本篇將教你如何在 word 裡插入一個 excel 表格，讓數字自行加總，保證金額不會錯誤！

Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ 在工具列【插入】中的【物件】裡選擇 Microsoft Excel 工作表。
Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ word 中即出現一個 excel 表，在第一欄位輸入各欄名稱。

Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ 先設定金額欄位（如單價、小計）的格式，按住 Ctrl 鍵並點選最上欄，如圖中 C 及 E 的位置，即可整排選取，並按下右鍵選取【儲存格格式】。

Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ 數值中的類別裡選取【會計專用】，另選擇小數位數及金額前顯示之圖示。

Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ 在 excel 使用公式重點是欄位內不能出現數字以外的文字，但在數量上的單位（如小時、天數、人數、數量等）不同該如何解決？ 在【儲存格格式】的數值中選擇【自訂】，在類型裡的 G/ 通用格式後自行加入”單位”，如範例中輸入”個月”。

Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ 設定完成後，在數量裡只要輸入數字即會自動顯示後方的文字，接著在小計中設定公式，輸入=C2*E2，再按下 Enter

Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ 金額即為自動加總，接著把所有的項目輸入，公式若相同，可以將滑鼠移至設定公式欄位的右下角，出現黑色+字時往下拖曳即可複製公式到所有表格。

Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ 所有的金額馬上出現，而且不用擔心金額是否正確。

Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ 最後一列加入一欄總計，在欄位中輸入=sum(E2:E10)，按下 Enter。

Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ 金額自動加總，可以加大字型或改變顏色，讓總金額更顯眼。

Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ 接著要製作框線，選取表格右鍵的【儲存格格式】。

Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ 在【外框】中挑選適合的線條粗細，建議內線可以挑選細線，外框則選擇粗線。

Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ 最後，滑鼠移至表格的角落（右上角為最佳）出現箭頭後開始調整 excel 表的大小，拉的比表格略大即可。

Word 中插入 Excel 自動加總表格

▽ 在表格外按一下滑鼠就可以跳出 excel，呈現出完整的預算表。如要修調表格的內容，只要移回表格快速按兩下滑鼠即可。

Word 中插入 Excel 自動加總表格

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