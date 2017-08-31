▽ 在工具列【插入】中的【物件】裡選擇 Microsoft Excel 工作表。
▽ word 中即出現一個 excel 表，在第一欄位輸入各欄名稱。
▽ 先設定金額欄位（如單價、小計）的格式，按住 Ctrl 鍵並點選最上欄，如圖中 C 及 E 的位置，即可整排選取，並按下右鍵選取【儲存格格式】。
▽ 數值中的類別裡選取【會計專用】，另選擇小數位數及金額前顯示之圖示。
▽ 在 excel 使用公式重點是欄位內不能出現數字以外的文字，但在數量上的單位（如小時、天數、人數、數量等）不同該如何解決？ 在【儲存格格式】的數值中選擇【自訂】，在類型裡的 G/ 通用格式後自行加入”單位”，如範例中輸入”個月”。
▽ 設定完成後，在數量裡只要輸入數字即會自動顯示後方的文字，接著在小計中設定公式，輸入=C2*E2，再按下 Enter
▽ 金額即為自動加總，接著把所有的項目輸入，公式若相同，可以將滑鼠移至設定公式欄位的右下角，出現黑色+字時往下拖曳即可複製公式到所有表格。
▽ 所有的金額馬上出現，而且不用擔心金額是否正確。
▽ 最後一列加入一欄總計，在欄位中輸入=sum(E2:E10)，按下 Enter。
▽ 金額自動加總，可以加大字型或改變顏色，讓總金額更顯眼。
▽ 接著要製作框線，選取表格右鍵的【儲存格格式】。
▽ 在【外框】中挑選適合的線條粗細，建議內線可以挑選細線，外框則選擇粗線。
▽ 最後，滑鼠移至表格的角落（右上角為最佳）出現箭頭後開始調整 excel 表的大小，拉的比表格略大即可。
▽ 在表格外按一下滑鼠就可以跳出 excel，呈現出完整的預算表。如要修調表格的內容，只要移回表格快速按兩下滑鼠即可。
範例下載：
Word中插入Excel自動加總表格 範例.docx（MediaFire下載）
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