▽ 首先在 Excel 中建立一個表格。
▽ 設定好公式，如小計欄設定=C3*D3，總計公式為=sum(E3:E11)，要注意的是在 Excel 中公式必須是數字，如果是數量欄需加入單位，可以使用右鍵【儲存格內容】中【自訂】在 G/通用格式加入”時段”等單位。
▽ 也可以使用不同粗細的外框，讓版面更好看。
小提醒：可以在 Excel 設定好外框，或是複製到 Word 再修改亦可
▽ 複製 Excel 表格後在 Word 中選擇【連結並保持來源格式設定】。
也可以選擇【連結並使用目的樣式】，差別只在於使用哪邊的格式。
▽ 如果版面有跑掉，仍可以在 Word 中修改，建議使用「backspace」把空格刪掉。
▽ 接著只要每次重開 Word 檔，就會跑出視窗，確認是否要更新連結的文件，所以若是 Excel 的資料有異動，請按「是」即為自動更新。
小提醒：Excel 檔要記得存檔，並存在相同的硬碟裡，才會更新。
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