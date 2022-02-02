Ambient Chaos 超古怪的線上環境音效網，有殭屍、飛碟、核警報等 30 多種奇特音效讓你搭配！

平時看多了正常的環境音播放網，那麼今天就來點不一樣的吧！這款 Ambient Chaos 線上環境音效網非常特別，共有殭屍、飛碟、核警報、牙醫、火山爆發、鬧鬼的地牢、夫妻吵架等 30 多種奇特音效，若你想聽正常的，網站也有提供雨聲、風聲、咖啡廳、營火、海洋、森林等環境音，此外，每個環境音都可以調整音量大小與自由混搭，讓你打造出一個屬於自己的獨特音效空間吧！一個人在家工作寂寞嗎？可參考這篇：I Miss The Office 模擬辦公室環境音效網！

Ambient Chaos 使用說明

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開啟 Ambient Chaos 網站後，就能直接看到網站所有的環境音，前面幾排的都是常見的基本音效。

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不過我們繼續往下滑，就可以慢慢看到一些比較的特殊環境音效，像是有殭屍、飛碟、核警報、牙醫、火山爆發、鬧鬼的地牢、夫妻吵架等等。

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網站每一個環境音都可以讓你自由調整音量的大小，並且能讓你自由混搭，好讓你打造出屬於自己的獨特音效空間吧！對於平時聽膩了正常的環境音的朋友的朋友，不妨開啟 Ambient Chaos 換個口味吧！

Ambient Chaos：https://neal.fun/ambient-chaos/

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