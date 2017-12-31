好久沒有分享音樂素材網站了，這次介紹的是 Audionautix 無版權 CC 3.0 音樂素材站（須註明作者），站內所有音樂為作曲家兼站長 Jason Shaw 獨立創作，曲風多元，不管是搖滾、Hip Hop、空靈、爵士、民謠等都是 Jason Shaw 自己一手完成的，網站雖然看起來沒有華麗的外觀，卻有著詳細的音樂分類，也能線上試聽，如果找到對味的音樂，站上也有捐獻按鈕，給站長一點鼓勵吧，畢竟兼顧音樂創作和網站經營也是挺不容易的～
Audionautix：http://audionautix.com/index.php
△ 總共多達 68 種分類，再細分為曲風與情境，確定後選擇下方 Find Music。
△ 篩選後音樂結果出來啦，厚厚的大標題，下方播放鍵可以試聽，確定要下載的話點 Download mp3 即可。
△ 接著自己按右鍵另存音檔就完成啦！
Audionautix：http://audionautix.com/index.php
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