用 YouTube 聽音樂有新選擇了！今天要跟大家分享這款 Freemake Music Box 音樂播放器，除了基本功能播放本機電腦中的歌曲外，更重要的功能是可以直接搜尋來自 YouTube 的音樂，已更不受干擾的介面 ( 無影片 ) 來播放音樂，還可以加入播放清單中，如果你也常常放著 YouTube 作為背景音樂，可以下載這款音樂播放器試試看喔。

文章最後方有載點，下載完畢後開啟進入安裝流程，點擊 Next 一直下一步就對啦，不會被額外安裝怪怪的軟體大家請放心。目前只有 Windows 版本，使用 Mac 的使用者就比較抱歉啦～

安裝完畢之後開啟就可以看到 Freemake Music Box 的真面目啦，目前語言沒有中文，不過操作上非常簡單大家不必擔心 ~ 左上方就是播放器的位置，播放器下方為音樂列表、播放清單列表，右邊就是搜尋區塊。

Freemakre Music Box 支援超過 40 種音頻格式，包含 MP3、M3U、FLAC、M4A、WMA、APE、WAV、AAC 等...

在右上方的搜尋欄位搜尋歌曲，就可以直接搜到 YouTube 來源音樂囉，搜尋結果會在搜尋欄正下方呈現出來，包含歌手、歌曲名稱、時間長度，按下播放鍵就可以開始聽音樂啦。

音樂播放時，並不像聽 YouTube 時有影片跟著播放，而且目前短暫聽起來，好像也沒有廣告，點擊歌曲旁邊的 + 號，就可以將音樂加入播放清單，下次打開就能夠直接聽音樂啦。

最後也可以建立自訂名稱的播放清單，像是工作聽、睡覺聽、看書聽等分類...如果只是想要工作時有個背景音樂，沒有想看 MV 影片的人，我個人覺得這款工具可以提升專注度喔 ( 因為少了影片干擾 ) ~ 有需要的人趕快點擊下方下載收下吧！

https://www.freemake.com/free_music_box/

安裝版：

Freemake Music Box 1.0.7.exe（GOOGLE下載）

Freemake Music Box 1.0.7.exe（1DRV下載）

Freemake Music Box 1.0.7.exe（MEDIAFIRE下載）

Freemake Music Box 1.0.7.exe（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：1MB