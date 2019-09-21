iPhone 聽音樂要用哪一款 APP 比較好？今天小編要來跟大家分享這款聽音樂 App 「Tuner Radio Plus」，裡面超過 1000 萬首音樂，重點是來源取自於 YouTube，完全沒有版權問題，可以建立自己的播放清單，以及睡眠計時器，最有特色的功能是，內建自然白噪音，可以有效幫助大家放鬆，如果你正在尋找 iPhone 聽音樂 APP，千萬不要錯過這款應用程式~你也可以參考：MusicAll 免費聽音樂 APP，支援播放清單 YouTube 音樂背景播放（iOS、Android）

△ 在 App Store 下載完畢之後，就可以直接開啟 App 使用了，完全不需要註冊登入，文章最後面小編幫大家準備好載點啦，直接點擊就可以下載，目前這款 App 獲得 4.8 分的好評，總共有超過 1000 則評論，在音樂分類排名為第六名，算是平價非常高的音樂 App。

△ 在主頁的部分，其實非常適合不知道要聽什麼歌曲，只是想要有一點背景音樂的人，因為上面有熱門歌單、情境音樂、還有新的音樂分類，全都幫大家歸類的非常清晰。一個點擊就能馬上播放。

△ 在下方除了主頁之外，也有新歌和樂庫的分類，最上面有搜尋欄位，動動手輸入音樂、歌曲及歌手名稱，就可以快速找到自己想要聽的音樂囉。

△ 找到音樂之後點擊就能夠開始播放，音樂來源為 YouTube 所以大家不必擔心合法性及版權問題，特殊的地方是這款 App 還可以設定睡眠定時，睡覺之前放音樂不用怕手機會播音樂播到天亮，但比較可惜的是，目前這款 App 不支援關螢幕聽音樂，一旦螢幕關閉，音樂就會隨著停止。

△ 不過這款 App 支援音樂播放清單的功能，可以把自己常聽的音樂，加入同一個播放清單，想聽的時候就可以隨時打開，另外這款 App 特殊的功能是內建白噪音，提供許多自然聲音，包含：下雨、海浪、水流、鳥叫等音樂，可以幫助大家放鬆心情和提升專注力，目前這款 App 使用下來，唯一可惜的就是沒辦法關閉螢幕聽音樂，還有不支援 YouTube 播放清單同步功能，除了這兩點之外其他使用起來都相當不錯！

下載：

Tuner Radio Plus（App Store 下載）