若你玩電腦已經有 20 個年頭,或許你會對 Winamp 感到非常的熟悉,這是非常古早時期的指標性音樂播放器,曾幾何時電腦聽音樂非 Winamp 莫屬,記得這是我玩電腦初期的音樂播放器,那時候懵懵懂懂的大家推薦什麼就用什麼,我的音樂播放器就是 Winamp,雖然我並非特別的愛好,但是已經沉寂五年多沒有更新的 Winamp 如今正式回歸,讓不少舊時代的用戶紛紛在心中留下淚水,我想哥追期的不是聽音,是種舊時代的情懷啊~

如今 Winamp 5.8 版本重新開發,主要是修正了錯誤的部分,也將相容性可以符合當下主流的 Windows 10 作業系統。同時預告未來會有更多展望,將會在 2019 年推出全新設計版本,除了大家所熟悉的 PC 平台之外,也會在 iOS 與 Android 平台推出應用程式,將加入雲端串流播放、Podcast 與網路電台功能,我覺得值得大家持續關注唷!

Winamp 歷史回顧

早期版本

1997 年 4 月 21 日,Winamp的首個版本「WinAMP 0.20a」問世。這個免費版本只有一個選單欄介面,包含播放檔案的一些基本控制按鈕。播放檔案可通過命令列指派或檔案拖曳至 Winamp 圖示進行,MP3 的解碼由免費的、非商業化的AMP解碼引擎負責完成。AMP 是「進階多媒體產品」(Advanced Multimedia Products)的縮寫。

同年 5 月,0.92 版本發布,這個版本同樣是免費的。0.92 版加入 Windows 窗口介面,同時也是經典 Winamp 面板介面的開端:暗灰色的矩形介面,配上 3D 特效的銀色按鈕,紅綠相間的音量調節器,綠色 LED 的時間顯示,綠色的音軌名、位元速率和採樣率。但沒有播放進度條,並且未來將要添加波形顯示功能的位置(即時間顯示的下方)是一大片空白。在這個版本中,拖曳多個檔案將把檔案添加至播放列表。

Winamp 1

1997 年 6 月 7 日,Winamp 1 發布,AMP 已經改為小寫。這個版本新增頻譜顯示器(在時間顯示器的下方,不過沒有波形)、音量調節器顏色漸變。在幫助菜單裡新增 AMP 的非商業化文件。

1998 年 3 月 31 日,1.90 版本發布,這個版本開始被設計為通用音訊播放器,並且官方網站聲明該軟體支援外掛程式。1.90 版包括 MP3 和 MOD 音訊輸入外掛程式和一個可視化外掛程式,18 天後發布的 1.91 版又新增 WAV、CDDA 音訊外掛程式和系統托盤區操作外掛程式,另外,1.91 版還內置一個音訊樣本,內容為「Winamp,它的確敲打著駱駝的屁股。」(Winamp, it really whips the llama's ass.)這一樣本也成為 Winamp 幾年內的標誌性聲音。

當年7月,Winamp 各種版本的下載次數已經超過 300 萬次。

Winamp 2

1998 年 9 月 8 日,Winamp 2 正式發布。這個版本得到廣泛的使用,並且讓 Winamp 成為下載次數最多的 Windows 軟體之一。這個新版本增加播放列表的可用性,改進均衡器的精確度,增添更多的外掛程式,並且播放列表和均衡器亦可以使用各種面板面板。1999 年 3 月,Winamp 開始改用弗勞恩霍夫的 MP3 解碼引擎。同月 24 日發布的 2.10 版沒有作太多更新,只是給原來的那個音訊樣本添加打擊樂和羊叫聲效。

1999 年 6 月,美國在線以 8000 萬美元收購 Nullsoft。同年 12 月,Nullsoft 重新發布官方網頁,以方便用戶存取各個技術板塊。次年 6 月 22 日,Winamp 的註冊人數超過 2500 萬。

Winamp3

Winamp 2 的下一個版本名叫 Winamp3,如此命名表示其已經完全從 Winamp 2 的程式碼庫分離出來,並且把 MP3 和 Winamp 兩個單詞整合到一起。2002 年 8 月 9 日,Winamp3 問世。該版本完全重寫以前的版本,基於「Wasabi」的應用程式框架,以提高其靈活性和提供額外功能。在當時,Winamp3 和 Winamp 2 兩個系列是平行發展。

不過,不少用戶回饋,Winamp3 資源占用率高,穩定性不佳,並且缺乏有價值的新功能,比如播放列表中曲目時間總長度計算,另外還無法向下相容 Winamp 2 的面板和外掛程式,也沒有提供 SHOUTcast 支援。

許多用戶回退到 Winamp 2,因此 Nullsoft 繼續開發 2 系列,並於 2003 年發布 2.9 版、2.91 版和 2.95 版,其中 2.95 版已經附帶一些即將發布的 Winamp 5 的新功能。在此期間,Wasabi 框架和面板開發工具從 Winamp3 的程式碼庫中分離出來。

Winamp 5

Winamp 2 系列和 Winamp3 系列於 2003 年 12月 合併,成為 Winamp 5。Winamp 5.0 基於 Winamp 2 的程式碼庫,並且整合 Winamp3 的許多新特性,比如現代面板。Winamp 5 直接跳過版本 4,Nullsoft 開玩笑說:「Nobody wants to see a Winamp 4 Skin」,「4 skin」和「foreskin」(包皮)是諧音詞。不過也有人取笑說:「Winamp 5太棒了,以至於連升兩級。」

Winamp 支援同步便攜式媒體播放器,比如 iPod,不過這一功能到 5.2 版本後才被加入。

Winamp 5.5

2007 年 10 月 10 日,Winamp 的十週年紀念版——5.5版發布。該版本新增專輯封面支援、大力改進的在地化支援、統一的播放器和媒體庫介面面板,並且停止對 Windows 9x 的支援。

