電腦如何邊聽音樂邊置頂顯示歌詞？最近小編發現一款 MiniLyrics 歌詞顯示工具，不必安裝專用的音樂播放器，能夠直接配合電腦已有的 Windows Media Player 等...播放工具顯示歌詞，能夠自動 / 手動搜尋播放中歌曲歌詞，用最簡單的方式浮動於桌面顯示動態歌詞，想練新歌就要看歌詞，這款工具還不錯用，而且歌詞是透明背景唷，有需要的朋友趕緊收下這款工具吧。

文章後方有 MiniLyrics 載點，大家請到文章後方下載，下載完成後直接安裝即可啟用，語言的部分支援繁體中文。MiniLyrics 支援的系統有 Windows、macOS 及 Android。

安裝完畢後，請選擇你常用的播放器，MiniLyrics 會連動選中的播放器來顯示歌詞，若預設清單中沒看到你常用的播放器，請點擊「更多」就可以看到其他播放器，選擇完畢後按下「安裝」就可以囉。

最後請選擇「設定」來完成。

完成後直接打開音樂播放器並播放音樂就可以啦，如果播放音樂後發現沒有歌詞，可能是你的音樂檔名無法辨識，請按下 MiniLyrics 的「放大鏡圖示」，手動輸入歌手、歌曲名稱後按下搜尋，找到歌詞後在下方結果欄位點擊「開啟」就完成囉。

完成後就可以看到美美的動態歌詞在螢幕中顯示囉，歌詞的位置、大小等都可以依據自己的喜好調整，有需要的朋友趕快點擊下方載點收藏起來囉。

https://www.crintsoft.com/

Windows 免安裝版：

MiniLyrics 7.7.49.7z（GOOGLE下載）

MiniLyrics 7.7.49.7z（1DRV下載）

MiniLyrics 7.7.49.7z（MEDIAFIRE下載）

MiniLyrics 7.7.49.7z（RAPIDGATOR下載）

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檔案大小：1.78 MB

Mac 版本：

MiniLyrics 1.3.dmg（GOOGLE下載）

MiniLyrics 1.3.dmg（1DRV下載）

MiniLyrics 1.3.dmg（MEDIAFIRE下載）

MiniLyrics 1.3.dmg（RAPIDGATOR下載）

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檔案大小：2.07 MB

Android APK：

minilyrics 1.0.16.apk（GOOGLE下載）

minilyrics 1.0.16.apk（1DRV下載）

minilyrics 1.0.16.apk（MEDIAFIRE下載）

minilyrics 1.0.16.apk（RAPIDGATOR下載）

minilyrics 1.0.16.apk（MEGA下載）

檔案大小：1.17 MB