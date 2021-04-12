動態歌詞播放器

電腦如何邊聽音樂邊置頂顯示歌詞？最近小編發現一款 MiniLyrics 歌詞顯示工具，不必安裝專用的音樂播放器，能夠直接配合電腦已有的 Windows Media Player 等...播放工具顯示歌詞，能夠自動 / 手動搜尋播放中歌曲歌詞，用最簡單的方式浮動於桌面顯示動態歌詞，想練新歌就要看歌詞，這款工具還不錯用，而且歌詞是透明背景唷，有需要的朋友趕緊收下這款工具吧。

動態歌詞播放器

文章後方有 MiniLyrics 載點，大家請到文章後方下載，下載完成後直接安裝即可啟用，語言的部分支援繁體中文。MiniLyrics 支援的系統有 Windows、macOS 及 Android。

同步歌詞軟體

安裝完畢後，請選擇你常用的播放器，MiniLyrics 會連動選中的播放器來顯示歌詞，若預設清單中沒看到你常用的播放器，請點擊「更多」就可以看到其他播放器，選擇完畢後按下「安裝」就可以囉。

電腦音樂播放器 歌詞

最後請選擇「設定」來完成。

有歌詞的電腦音樂播放軟體

完成後直接打開音樂播放器並播放音樂就可以啦，如果播放音樂後發現沒有歌詞，可能是你的音樂檔名無法辨識，請按下 MiniLyrics 的「放大鏡圖示」，手動輸入歌手、歌曲名稱後按下搜尋，找到歌詞後在下方結果欄位點擊「開啟」就完成囉。

MiniLyrics

完成後就可以看到美美的動態歌詞在螢幕中顯示囉，歌詞的位置、大小等都可以依據自己的喜好調整，有需要的朋友趕快點擊下方載點收藏起來囉。

https://www.crintsoft.com/

Windows 免安裝版：
MiniLyrics 7.7.49.7z（GOOGLE下載）
MiniLyrics 7.7.49.7z（1DRV下載）
MiniLyrics 7.7.49.7z（MEDIAFIRE下載）
MiniLyrics 7.7.49.7z（RAPIDGATOR下載）
MiniLyrics 7.7.49.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.78 MB

Mac 版本：
MiniLyrics 1.3.dmg（GOOGLE下載）
MiniLyrics 1.3.dmg（1DRV下載）
MiniLyrics 1.3.dmg（MEDIAFIRE下載）
MiniLyrics 1.3.dmg（RAPIDGATOR下載）
MiniLyrics 1.3.dmg（MEGA下載）
檔案大小：2.07 MB

Android APK：
minilyrics 1.0.16.apk（GOOGLE下載）
minilyrics 1.0.16.apk（1DRV下載）
minilyrics 1.0.16.apk（MEDIAFIRE下載）
minilyrics 1.0.16.apk（RAPIDGATOR下載）
minilyrics 1.0.16.apk（MEGA下載）
檔案大小：1.17 MB

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