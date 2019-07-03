你都用什麼APP聽音樂呢？KKBOX 有歌詞顯示，Spotify 西洋音樂比較多，而且曲風分類比較精準，缺點是沒有歌詞，今天要跟大家分享一款 App「Musixmatch」可以讓 Spotify 同步顯示歌詞，支援全世界 58 種語言歌詞、歌詞庫超過 1400 萬首歌，一邊聽音樂一邊看著歌詞 K 歌，再也不是問題，不管你是 Android 還是 iOS 通通都可以安裝，這款 APP 安裝之後就可以讓你的 Spotify 歌詞與音樂同步播放，不止 Spotify，甚至連 Apple Music、Play 音樂等任何聽音樂 APP 都可以辨識歌詞，一起來看看這款強大的 APP 如何使用吧！你也可以參考：TunesKit Spotify Music Converter 專業工具 Spotify 音樂轉檔成 MP3

△ 剛剛上面說過不管你是 Android 還是 iOS 系統通通都可以安裝這款 App，這邊我就用 Android 來做示範，下載並安裝之後開啟會先看到一個登入頁面，點擊下面用 Google 登入或 Facebook 登入，不用手 key 帳密，點擊就可以一鍵快速登入。

△ 登入之後有兩個權限需要做設定，但是一樣不用自己到系統裡面大海撈針設定，這邊有兩個快速捷徑按鈕，第一個權限是在畫面上繪製，第二個權限是現在播放，也就是讓這款 APP 知道目前 Spotify 正在播放的歌曲，當然你要用在YouTube 或其他任何音樂播放 APP 都可以。

△ 權限開啟之後，就可以一如往常的打開 Spotify 開始聽音樂，這時候你會發現播放介面的右上方，有一個類似臉書訊息的通知泡泡，點擊之後同步歌詞就會跳出來了。

△ 剛剛看到的是預設歌詞播放介面，我們可以自己設定喜愛的顯示模式、風格，有精簡模式、有展開模式，歌詞背景顏色也都可以做替換，歌詞顯示的位置上下調整也通通沒問題，都可依照個人化喜好做修改。

△ 當你讓 Spotify 在背景執行的時候，這款 APP 一樣會繼續顯示歌詞，這樣就可以一邊滑臉書滑 IG，一邊聽音樂、一邊看著歌詞啦！當然歌詞也有同步播放模式（點擊右上方派對模式），但是這是付費才會有的功能，免費帳戶只可以短暫預覽，等於試看的概念，時間到了就會同部歌詞就會關閉囉～大家趕快把這款強大的 APP 收下吧！當練歌神器用也不錯～

下載：

Musixmatch（APPLE下載）

Musixmatch（GOOGLE下載）

Musixmatch（MICROSOFT下載）

