Musixmatch 讓 Spotify 也能顯示動態歌詞，超過 1400 萬首歌詞庫，支援任何音樂播放 APP（iOS、Android）

2019-07-03 06:28:05 9M87

Spotify 歌詞電腦2019

你都用什麼APP聽音樂呢？KKBOX 有歌詞顯示，Spotify 西洋音樂比較多，而且曲風分類比較精準，缺點是沒有歌詞，今天要跟大家分享一款 App「Musixmatch」可以讓 Spotify 同步顯示歌詞，支援全世界 58 種語言歌詞、歌詞庫超過 1400 萬首歌，一邊聽音樂一邊看著歌詞 K 歌，再也不是問題，不管你是 Android 還是 iOS 通通都可以安裝，這款 APP 安裝之後就可以讓你的 Spotify 歌詞與音樂同步播放，不止 Spotify，甚至連 Apple Music、Play 音樂等任何聽音樂 APP 都可以辨識歌詞，一起來看看這款強大的 APP 如何使用吧！你也可以參考：TunesKit Spotify Music Converter 專業工具 Spotify 音樂轉檔成 MP3

Musixmatch

△ 剛剛上面說過不管你是 Android 還是 iOS 系統通通都可以安裝這款 App，這邊我就用 Android 來做示範，下載並安裝之後開啟會先看到一個登入頁面，點擊下面用 Google 登入或 Facebook 登入，不用手 key 帳密，點擊就可以一鍵快速登入。

Spotify 歌詞電腦

△ 登入之後有兩個權限需要做設定，但是一樣不用自己到系統裡面大海撈針設定，這邊有兩個快速捷徑按鈕，第一個權限是在畫面上繪製，第二個權限是現在播放，也就是讓這款 APP 知道目前 Spotify 正在播放的歌曲，當然你要用在YouTube 或其他任何音樂播放 APP 都可以。

Musixmatch

△ 權限開啟之後，就可以一如往常的打開 Spotify 開始聽音樂，這時候你會發現播放介面的右上方，有一個類似臉書訊息的通知泡泡，點擊之後同步歌詞就會跳出來了。

Spotify 歌詞電腦

△ 剛剛看到的是預設歌詞播放介面，我們可以自己設定喜愛的顯示模式、風格，有精簡模式、有展開模式，歌詞背景顏色也都可以做替換，歌詞顯示的位置上下調整也通通沒問題，都可依照個人化喜好做修改。

Musixmatch

△ 當你讓 Spotify 在背景執行的時候，這款 APP 一樣會繼續顯示歌詞，這樣就可以一邊滑臉書滑 IG，一邊聽音樂、一邊看著歌詞啦！當然歌詞也有同步播放模式（點擊右上方派對模式），但是這是付費才會有的功能，免費帳戶只可以短暫預覽，等於試看的概念，時間到了就會同部歌詞就會關閉囉～大家趕快把這款強大的 APP 收下吧！當練歌神器用也不錯～

下載：
Musixmatch（APPLE下載）
Musixmatch（GOOGLE下載）
Musixmatch（MICROSOFT下載）

Musixmatch 讓 Spotify 也能顯示動態歌詞，超過 1400 萬首歌詞庫，支援任何音樂播放 APP（iOS、Android） 相關文章

訪客留言

Musixmatch 讓 Spotify 也能顯示動態歌詞，超過 1400 萬首歌詞庫，支援任何音樂播放 APP（iOS、Android） 參考資料

[閒聊] Dreamcatcher 一月份閒聊文 &#92;出道一週年 - 看板 KoreanPop - 批踢踢實業坊
→ tab222777: https://goo.gl/RCvkkU Full Moon 整首歌的歌詞 中翻 01/12 20:01 → tab222777: 真的很感謝台灣粉絲團的翻譯!!!^0^ 01/12 20:01 ...
[Android iOS]musiXmatch – 邊聽歌邊看歌詞
聽歌時想看歌詞，其他App卻沒有類似的功能？那麼musiXmatch就相當適合你了。 musiXmatch為一個龐大的歌詞庫，藏有七十萬首歌曲的歌詞，對中文歌曲也有不俗的藏量。使用musiXmatch來播放歌曲的時候，它會自動在歌詞庫內配對歌詞，在播放時自動滾動。
Musixmatch 介紹- 瘋先生
首頁 » Musixmatch 介紹. Tag - Musixmatch 介紹. [iOS/Android教學]開啟Apple Music與Spotify歌詞神器「Musixmatch」另含Spotify免費無限期聽歌技巧. 2016-02-12&nbsp;...
[Android] [iOS] 強大歌詞庫『musixmatch』聽歌不再靠空耳，還能這樣分享 ...
是，musixmatch這個App並不是一個很新的App，不過它能在詩伊手機中站穩一席之地，沒有兩三把刷子怎麼可能？musixmatch號稱是全球最大歌詞&nbsp;...
Spotify 歌詞同步APP 推薦- Musixmatch - 電腦王阿達
3 天前 - Musixmatch (iOS / Android). Musixmatch 是一個能與Spotify 及Apple Music 同步歌詞的APP。操作方式很簡單，當你播放歌曲時，Musixmatch 會&nbsp;...
About Apple Music - Android - Musixmatch Forum
The iOS version of Musixmatch supports AppleMusic and Spotify connections. For Android, you can connect only Spotify. It probably does not correspond because there is no topic about Apple Music on Musixmatch&#39;s Android version support page. Lyrics have
Google Chrome - The Fast, Simple and Secure Browser from Google
Chrome has everything you need to make the most of the web, like quick answers in your address bar, one-click translation, and personalized articles for you on your ... Don&#39;t really know what can go wrong on the web? You don&#39;t have to. Chrome auto
Apps - Musixmatch - About
Enjoy lyrics everywhere The world’s largest collection of song lyrics to enjoy with your music, on the go. Download for Desktop
Musixmatch - Song Lyrics and Translations
Musixmatch is the world&#39;s largest catalog of song lyrics and translations Musixmatch is the world&#39;s largest catalog of song lyrics and translations Musixmatch is the world&#39;s largest catalog of song lyrics and translations Type song title, arti
[iOSAndroid教學]開啟Apple Music與Spotify歌詞神器「Musixmatch」另 ...
相信大家也都已經開啟搶先使用 Apple Music 三個月免費試用體驗，如果還不知道什麼是Apple Music 可參考「這篇文章」，不過是否有發現Apple&nbsp;...