聽音樂的管道越來越多，付費的管道其實也很便宜，不過若是能下載還是很多人最愛的方式，這篇文章與大家介紹 TunesKit Spotify Music Converter 這款音樂下載工具，主要是具備有下載 Spotify 的音樂成為 MP3 的功能，基本上這是很方便的，在電腦上 Spotify 是可以免費使用的，只是聽到一半會有廣告，只要有聽音樂就代表有實際的影音串流下載，同時移除了 DRM 數位版權保護，就可以透過這款工具將音樂給保存下來，雖然這不是一款免費工具，不過若是習慣從 Spotify 聽音樂，要下載收藏也非難事囉！

△ 首先開啟 Spotify 聽音樂，就與平常聽音樂的習慣相同，若是要下載整張專輯、或是精選的整合列表，就從 ... 設定中點選「複製多個播放清單連結」。

△ 之後開啟 TunesKit Spotify Music Converter 軟體，從右上角貼入剛剛所複製的連結。

△ 第二種方法是選取自己要的歌曲，透過滑鼠多選歌曲也是可以。

△ 之後拖曳到軟體視窗當中，就可以在下載清單中看到歌曲。上面兩種不同的加入方式有什麼不同呢？若是透過複製整張專輯的連結，下載時會幫你創建專輯名稱資夾；若是選取歌曲拖曳的方式，就會直接將歌曲下載到預設的下載目錄，就不會有專輯名稱資料夾，這是比較主要的差異。

△ 歌曲加入列表之後，點選右下角的 Convert 開始下載並且轉換成大家所熟悉的 MP3 檔案。

△ 下載中的狀態如上圖，基本上都會自動下載清單中的歌曲。

△ 不過也是會有例外的狀態，因為若你是免費帳戶，Spotify 用到一半會有廣告出現，下載就會被中斷，這時候他也會跳出提示視窗，要你找到該首歌曲再次播放，這樣下載才能夠繼續。若你是付費用戶的話，就不會有這樣的困擾。

△ 下載完成的清單列表，是真的有下載成功，超級方便的。

△ 細看歌曲的標題、演出者、專輯等 TAG 資訊都是完整的，這點也非常不錯，這樣將 MP3 放到手機裡的時候，相對也整理好一大半了！

△ 透過播放器來播放，連專輯圖片都有，這樣的 Spotify 下載成 MP3 的工具應該算是很完整的！

△ 除了可以下載成 MP3 檔案之外，也可以轉檔成 M4A、M4B、AAC、WAV 或 FLAC 的音樂檔案格式，可以在設定自己調整，若有需求的朋友自己下載來試試看吧！

https://www.tuneskit.com/music-converter-for-spotify-win.html

免安裝版：

TunesKit Spotify Converter 1.5.3.590.7z（GOOGLE下載）

TunesKit Spotify Converter 1.5.3.590.7z（1DRV下載）

TunesKit Spotify Converter 1.5.3.590.7z（BANKUPLOAD下載）

TunesKit Spotify Converter 1.5.3.590.7z（MEDIAFIRE下載）

TunesKit Spotify Converter 1.5.3.590.7z（本站下載）

檔案大小：1.43 MB

Spotify 免安裝版：Spotify 免費聽音樂！最豐富的線上音樂資料庫