免費 Spotify 音樂一直是在電腦網頁版才有辦法播放的，而今天開始 Spotify 也開始可以在手機上免費聽，先前在紐約 Spotify 的首席研發長Gustav Söderström 宣布推出全新的免費版 Spotify App，免費版 Spotify 有 15個播放清單的限制，最多可以增加 15 個播放清單，換算後大約會有 40 小時的免費音樂可以聽，此外根據 Spotify 在致力於機器學習技術，新版的免費 Spotify 也會更精準的把音樂建議推播給適合的人，目前免費版的 App 台灣已開放下載，直接打開 Play 商店、App Store，下載或將 Spotify 更新到最新版就可以啦！下面帶大家一起來看看有哪些新功能～（Spotify 電腦版下載）
Spotify 載點：Play 商店下載
Spotify 載點：App Store 下載
△ Spotify 免費版正式登場，上面幫大家準備好連結囉，直接更新到最新版或下載來，打開就可以免費聽啦！點擊「你的音樂庫」可以建立歌單！
△ 接著同樣可以建立歌曲，歌曲建立沒有上限，唯一的限制是，播放清單裡面的歌只能隨機播放，但我覺得這樣也不錯！
△ 免費聽歌太棒啦！只是免費版的，有時會有廣告跳出，問你要不要升級付費版，按下現在不要就可以繼續聽，播放清單最多可以建立 15 歌，這樣的限制我覺得對於免費用戶來說，已經很夠聽啦！大家趕緊打開自己的 Spotify，開始免費聽歌啦！
量身定做的播放清單
△ 新版的 Spotify 使用者將對播放清單能取得更多的控制，像是每個人都能在保有自己喜歡的歌曲下同時發現新的音樂（類似風格）， 15 個免費播放清單支援選擇和播放列表中的任何曲目的功能，不再需要卡歌、等待隨機播放，就可以播放我們喜歡的音樂，這些音樂將依照我們個人的播放喜好，由系統自動推薦。
更加個人化
△ 免費版的 Spotify，我們可以更直覺式訪問喜歡的歌曲，並以更簡易的方式發現新音樂， 當我們註冊時，Spotify 會詢問我們喜歡的歌手，並且提供與我們音樂品味、曲風類似的播放清單，例如 Daily Mix，這些新的播放清單可以在新版 App 首頁上輕鬆查看，而且這個個人化播放清單是實時更新的，隨時都會依據我們的聽音樂習慣更新曲目！
量身定做的播放清單
△ 透過點擊 ♡ 或 HIDE⃠ 讓 Spotify 知道我們喜歡的歌曲和歌手，點擊 ♡ 可將歌曲快速儲存到我的最愛播放清單中，點擊 HIDE⃠ 圖示隱藏我們不想聽的歌，使用越久 Spotify 推薦給我們的歌會越精準。
節省網路流量模式
△ 聽音樂時網路的流量消耗較大，Spotify 因此建立了網路流量保護程序，只需要到設定裡開啟即可，開啟後可優化聆聽體驗，在聽音樂消耗掉比以往更少的流量，據傳可以節省大約 75% 的流量。
Spotify 載點：Play 商店下載
Spotify 載點：App Store 下載
https://www.spotify.com/tw/
Spotify 免費聽音樂！最豐富的線上音樂資料庫