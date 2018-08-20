距離我上次單獨使用「鬧鐘」這個產品已經是國小的時候了，曾幾何時手機已經漸漸取代了鬧鐘的功能，近期 Google 對於鬧鐘這個功能，也做了一些更新，因為畢竟是每個人一打開眼就會使用的第一個功能，Google 讓 Android 系統的手機也能使用 Spotify 的音樂當作鬧鈴，對於一塵不變的鬧鈴可以更方便的替換成當下流行的音樂，不知道大家對於鬧鈴的要求是什麼，我個人適合的鬧鈴是越吵越好那一種，否則絕對是叫不醒我的~
△ 下載完 Clock APK 後，打開選擇鬧鈴處，除了內建的鬧鈴之外，還會看見一個 Spotify 選項，此時只要點進去就會馬上跟 Spotify 連線啦，前提是要記得手機裡面有下載 Spotify，並且保持在登入狀態喔！我個人是 Spotify 免費版的，一起來看看免費版的 Spotify 是否能成功被排擠設鬧鈴！
△ 經過實測免費版的用戶，也可以使用原生的 Clock 來當作鬧鈴，而且可以選擇的歌曲還不少呢，心動不如馬上行動，以後起床不再是死板板的鬧鈴聲啦！
新版的 clock 應用程式接收到推播更新完之後，就可以完整使用 Spotify 音樂鬧鐘功能，還沒接收到更新的用戶，可以下載下方的 APK 搶先安裝體驗，最低支援系統版本是 Android 5.0 Lollipop，很有誠意的免費版 Spotify 都能使用啦，但是付費版的有更進階的功能，就是可以指定歌曲啦！其實挺少看到系統對於鬧鐘這個功能重視的，而這次 Google 做出的更新，雖然是很小很小的小地方，卻讓人非常有感啊！
Google Clock（Google Play下載）
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