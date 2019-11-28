Youtube 音樂顯示歌詞

聽音樂沒有歌詞，又沒有想用 KKBOX？今天跟大家分享這款「QuickLyric 快捷歌詞」App，開啟時它會偵測手機所播放的歌曲，不管你是 Spotify、Apple Music、YouTube Music 等其它聽音樂 App，這款 App 都能夠自動偵測播放中的音樂並顯示歌詞，無廣告、免付費的聽歌神器，喜歡聽音樂的大家，趕快收藏下來吧！

Youtube 音樂顯示歌詞

△ QuickLyric 目前只支援 Android 系統，所以這裡小編就用 Android 示範啦～操作非常簡單，下載之後安裝並開啟。

Apple Music 顯示歌詞

△ 第一次打開 App 會需要啟用「音樂存取權」，需要授權 QuickLyric 讀取其它 App 正在播放的音樂。授權完畢之後，直接開啟你平常聽音樂的 App，不管是 YouTube Music、Spotify、Apple Music 還是其它聽音樂工具，通通都沒問題～

Spotify 顯示歌詞

△ 像小編自己平常都用 YouTube Music，按下播放之後，打開 QuickLyric 點擊右下角的「重整」按鈕，歌詞就會神奇地跑出來啦～比較可惜的是，如果歌詞能做到動態播放就好啦～

QuickLyric 快捷歌詞

△ 除了顯示歌詞之外，QuickLyric 也可以用來辨識歌曲，如果突然在街上聽到一首熟悉的音樂，卻突然想不出歌名的話，就可以使用內建的「辨識歌詞」功能，如果你常常聽新歌，這款歌詞工具可以幫助你快速熟悉歌曲，趕快下載起來囉～

下載
QuickLyric（Google Play 下載）

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