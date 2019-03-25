iPhone 如何讓 YouTube 背景播放？如何下載 YouTube 影片、音樂？一直都是熱門提問，因為 YouTube 本身一按到 Home 鍵就會停止播放，而且 iOS 系統背景播放 YouTube 的 APP 不好找，主要是 APP Store 審核嚴格的關係，因此大多數都會用一個主功能來包裝，像是曾經分享過的 PartyTu 派對兔就是一個經典的例子，今天分享的 FileGet 則是喬裝成檔案管理器，卻可以下載 YouTube、Facebook、Twitter、DuckDuckGo 等網站影音的工具，一起來看看如何使用吧！

內建常用 4 大影音來源

△ 安裝好 FileGet 之後，打開後首頁已經有內建 YouTube、Facebook、Twitter、DuckDuckGo 等網站，就像瀏覽器書籤一樣，點擊進去就可到達該頁面，當然也可以自己增加上面沒有的書籤。

一鍵下載影片

△ 我這邊以點擊 YouTube 來做示範，進入 YouTube 之後，跟我們用瀏覽器進入一樣，唯一的差別就是，點進去某部影片後，會直接跳出上圖的下載提示，點擊下載就會直接儲存啦，完全不需要複製鏈結等其它操作，就可以完成下載影片的動作啦！下載完成後，點擊下方的「下載」頁籤，就可以管理已下載的檔案啦。

支援背景播放

△ 點擊播放之後，將螢幕鎖定，音樂會持續播放，不會因為螢幕按掉而中斷或停止音樂，我想這是 iPhone 使用者都想要的功能啊！要記得先下載音樂之後才知原背景播放唷！

內建音樂平衡器

△ FileGet 還內建等化器，打開播放界面，可以直接微調音樂。

內建睡眠計時器、支援播放清單 (資料夾)

△ 睡覺聽音樂，定時自動關閉也幫你想好啦！在播放界面點擊睡眠計時器，最短 5 分鐘到最長 1 小時的計時，時間到音樂就會自動停止播放。另外也可以透過新增資料夾的方式，來建立播放清單！背景播放、建立播放清單這兩個功能都具備了，這不是YouTube 聽音樂神器，什麼是聽音樂神器！

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