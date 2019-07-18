Stream 免費 YouTube 音樂，子母畫面播放 YouTube 一邊工作一邊聽音樂不是問題

2019-07-18 09:26:55 9M87

Stream: 免費 YouTube 音樂

YouTube  聽音樂，可以開子母畫面嗎？有許多人都是開啟 YouTube 在聽音樂的，但是聽音樂時，偶爾想要滑臉書、回 LINE 訊息怎麼辦？今天跟大家分享這款「Stream: 免費 YouTube 音樂」APP， 可以讓 YouTube 播放時呈現子母畫面播放，一旦你離開 APP 去看 email、滑臉書，YouTube 音樂會持續播放，並且在小視窗中可以觀看影片，這樣一來就可以一邊聽音樂一邊做自己想做的事情啦！其他聽音樂 APP 可以參考：MusicAll 免費聽音樂 APP，支援播放清單 YouTube 音樂背景播放（iOS、Android）

Stream: 免費 YouTube 音樂

△  進入 APP 之後，就可以看到許多 YouTube 音樂的分類，雖然大部分都是國外的音樂，但是別擔心台灣的音樂也是有的，因為音樂來源都是 YouTube 所以不用擔心找不到中文歌曲。

YouTube 子母畫面播放

△  點擊播放之後，如果跳離播放畫面，就可以看到一個小小的影片視窗懸浮在螢幕畫面的最上方，這時不管你是要滑臉書、Instagram，或是回覆 email 工作上的訊息，通通都可以不被中斷，一邊聽音樂一邊進行沒問題～

Youtube 小視窗播放

△ 回到播放畫面中，可以直接分享你正在聽的音樂，或是把這首音樂儲存到播放清單中，下次一打開就可以直接聽音樂， 也可以直接點擊 watch on YouTube 開啟 YouTube 直接觀看。

YouTube 子母畫面 android

△ 有些人習慣在睡前聽音樂，也可以用這款 APP 當作睡眠前的音樂播放器，因為他內建了 sleep timer 定時功能，時間到音樂就會自動關閉，最後也是大家都很關心的功能，就是直接匯入你 YouTube 中的播放清單，這樣就不用再手動匯入囉！雖然比較可惜的是沒辦法關閉螢幕聽音樂，但可以滿足 YouTube 子母畫面播放的功能，在某些情境下也是挺方便的啦～

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Stream: 免費 YouTube 音樂 ( Google Play 下載 )

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