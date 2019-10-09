MeTube

iPhone 如何背景播放 YouTube？目前這款，是我心目中顏值最高的 YouTube 背景播放器「MeTube」，除了可以背景播放 YouTube 音樂不會中斷之外，還支援匯入 YouTube 音樂播放清單，這是許多人都覺得相當重要、核心的功能，這款 MeTube 得到 4.8 顆星的高分，獲得許多網友的好評，也是我個人覺的目前 iPhone 最好用的一款 YouTube 背景播放 App，所有的 iPhone 使用者，趕快去下載起來吧！Android 可以參考：YouTube Vanced APK 下載，目前最強 YouTube 擋廣告背景聽音樂神器！

關螢幕聽youtube app

△ 進入 App Store 就可以下載，文章最後方有載點，直接點擊就能夠連過去下載啦。開啟 App 後的第一個步驟就是連結 Google 帳號，因為這樣能夠直接同步 YouTube 播放清單。

iPhone鎖定播放音樂

△ 連結到 YouTube 帳戶後，可以選擇要同步的播放清單，選擇之後按下右上方的「同步」就可以啦！連結過去之後，就可以直接播放了。這個介面真的是顏值高到爆表，好到我本來沒有要聽音樂，都會忍不住按下播放鍵 XD

iPhone鎖定螢幕聽YouTube教學

△ 這個 App 還有一個相當特殊的地方，就是不支援 YouTube 音樂搜尋功能，你如果想要新增音樂，只能夠直接開啟 YouTube 將新的歌曲加入你的播放清單，這樣 MeTube 就會同步讀取到。

iPhone背景播YouTube音樂

△ 播放介面右上方，支援睡眠計時功能，聽著音樂入眠，卻不怕音樂播整晚。另外，右下方能夠選擇循環播放、隨機播放。播放過程中，放心的把螢幕直接關閉吧，音樂還是能夠繼續播放沒有問題～如此方便的 App 你還沒下載嗎？趕快點擊下方載點，下載起來啦！

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