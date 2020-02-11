iPhone 背景播放 YouTube

iPhone 如何背景聽 YouTube 音樂？一直都是很熱門的問題，由於有些 APP 會隨著時間失效，因此今天要來與大家分享一款全新的背景播放 YouTube 音樂 APP 「DownTube」，在 App Store 上獲得 4.8 顆星高分評價，支援播放清單、背景播放、音樂風格分類等功能，想免費聽音樂的朋友，真的是還不錯的選擇！Android 可以參考：YouTube Vanced 14.06.54 APK 下載，目前最強 YouTube 擋廣告背景聽音樂神器！

iPhone 背景播放 YouTube

這款 APP 目前只支援 iOS 系統，進入 App Store 後就可下載，下載後直接開啟就可以使用，免登入會員。App 首頁有許多不同的音樂分類，可以直接點擊，但是這些分類都是以英文歌曲為主，要中文歌的話，只能進入搜尋自己尋找。

iPhone 關螢幕聽 YouTube

隨意點擊一個音樂分類後，就可以看到有許多曲目啦，每個分類下方都有該播放清單的歌曲數目，數量滿豐富的，平均都在 100 tracks 以上，再次點擊後就可以開始播放音樂。

DownTube

剛剛說到的搜尋音樂功能，雖然 App 語言是英文，不過是可以搜尋中文歌曲的喔，由於歌曲來源 YouTube，所以基本上 YouTube 上面有的歌，這裡也通通有，在播放頁面中點分享按鈕，就可以加入到自己的播放清單中。

iPhone 播放 YouTube 音樂

若你想要依照歌曲情境尋找音樂，DownTube 也有許多分類，像是放鬆、咖啡、跳舞、開車、睡眠、健身等情境音樂可以選。自己常聽的音樂，可以加入播放清單，這樣就可以不需要每次都搜尋一次啦。

DownTube

按下播放音樂後，不管是跳出 App 滑臉書，還是直接鎖定螢幕，音樂都會繼續播放。此外，也支援睡眠鬧鐘模式，睡覺聽音樂就不怕音樂一直播到隔天囉。有需要的朋友趕快載起來囉~

下載：
DownTube ( App Store 下載 )

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