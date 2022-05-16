Zen Sounds 線上環境音效網，輕鬆讓你打造高集中力的絕佳環境！

在家上班如何讓自己更專注不被分心？不妨開啟 Zen Sounds 線上環境音效網，打造一個高集中力的環境吧！在這個疫情時代中，許多公司都讓員工改為居家辦公，但在家裡不像在公司，有許多像電視、床、遊戲掌機等誘惑，導致你上班分心效率降低許多，這時我們就能開啟 Zen Sounds 線上環境音效網，讓高品質的環境音效幫助自己集中注意力，晚上睡覺時還可幫助睡眠喔！更多能提高集中力的環境音效網，請參考這篇：Noisli 多種幫助放鬆環境白噪音網站！

Zen Sounds 網站使用介紹

Zen Sounds 線上環境音效網，輕鬆讓你打造高集中力的絕佳環境！

進到 Zen Sounds 網站後，便可以看到左側的 4 個環境音效主題，找到你喜歡的環境音效後，就可以點擊「播放」按鈕開始聆聽。

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若覺得聲音不夠大的話，可在左側中的「VOLUME」調整音量，若想設定播放時間，可在「TIMER」進行設置，最短 5 分鐘，最長 60 分鐘，選好後按下「Start」按鈕就會開始到數。

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另外，小編覺得有點美中不足的地方，有些環境音效右下會有「黃冠」的圖示，代表需付費升級才能收聽，不過小編覺得免費的就非常夠用了。對於在家上班常常分心的朋友，趕緊打開 Zen Sounds 網站，幫助自己集中注意力吧！

Zen Sounds：https://app.zenflowchart.com/zen-sounds

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