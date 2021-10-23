EPIC Games 為了迎接萬聖節的來臨，本周釋出年度最佳恐怖遊戲《Among the Sleep》！從即日起至 2021 年 10 月 28 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取要價 NT$239 的《Among the Sleep》恐怖冒險遊戲，讓你在遊戲中扮演一位兩歲小嬰兒，在半夜睡醒後發現媽媽不在身旁，進而開始帶著夥伴泰迪熊一同展開尋找媽媽的異世界冒險旅程！想在萬聖節玩玩恐怖遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《Among the Sleep》遊戲介紹

《Among the Sleep》是挪威獨立開發團隊 Krillbite Studio 所打造的第一款遊戲，該款作品為採用第一人稱視角的恐怖遊戲，並在 2014 年獲 Gamereactor 雜誌選為挪威年度最佳遊戲。

在遊戲中你要扮演兩歲大的幼兒，在半夜被神秘聲音吵醒後，你開始在黑暗中展開探索尋找消失的媽媽。

遊戲中會透過氛圍和探索方式來呈現恐怖要素，而不是透過配樂和戰鬥系統，讓你在《Among the Sleep》中，無助而害怕的你，戰勝令人害怕的夜晚並找到媽媽吧！

遊戲領取步驟

《Among the Sleep》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/among-the-sleep-enhanced-edition





首先先到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，你就能直接啟動開始遊玩囉！