本周 Epic Game 釋出極度好評《星際大戰：中隊爭雄》第一人稱多人太空混戰遊戲，從即日起至 2022 年 12 月 02 日凌晨 12 點前，只要前往 Epic Games 平台，便可獲得價值 $1,199 元的《星際大戰：中隊爭雄》多人太空混戰遊戲，在遊戲中，可讓你體驗貨真價實的星際戰機駕駛體驗，以及腎上腺素狂飆的快感，或者在刺激的單人故事中，扛起《STAR WARS》飛行員一責！喜歡星際大戰太空類型恐遊戲的玩家們，千萬別錯過這次 EPIC 的限免活動喔！

《星際大戰：中隊爭雄》遊戲介紹

《星際大戰：中隊爭雄》將帶領玩家與中隊在簡報室規劃每一場交戰詳情，升空前往銀河系各處的戰場展開激烈戰鬥。玩家將可以駕駛《星際大戰》中的各式戰機，包括 X 翼和鈦戰機等，玩家可以嘗試分配能源給不同系統，企圖在太空混戰中摧毀敵人。

在遊戲中，玩家們將會進行戰略性的 5 對 5 多人太空戰鬥，目標是在艦隊戰爭中摧毀對手的旗艦，並與中隊合作，在空中纏鬥中盡可能擊毀對手，享受第一人稱多人戰鬥的熱血。飛行員將以團隊為單位取得勝利，隨著遊戲進展，根據遊戲方式調整中隊的編成來擊潰對手，亦或是前往已知或從未見過的地點，包括雅汶氣態巨行星，以及加利坦的衛星碎片來完成目標。

遊戲特色：



你可與您的中隊在簡報室規劃交戰詳情，接著升空前往銀河系各處的戰場展開激烈戰鬥。展開激烈的五對五多人混戰，或與中隊成員攜手合作，在超大規模艦隊戰爭中反敗為勝。攜手合作，就能踏上銀河系的頂點。

成為傳奇星際戰機的熟練駕駛員：操作新共和國和帝國艦隊的各類型星際戰機，如敏捷的 A 翼和破壞力強大的鈦轟炸機。修改戰機，分配能源給不同系統，並在策略十足的太空混戰中摧毀敵人。

實現您的《STAR WARS》飛行員幻想：駕駛艙就是您的家。善用儀表板奪得優勢，並體驗第一人稱視角的刺激戰鬥，您與危機四伏的太空之間只有薄薄一層的金屬和玻璃！您可以參與驚心動魄的多人模式，也可以選擇原創的單人《STAR WARS》故事，體驗銀河內戰之末發生的一場關鍵大戰。

任務再明確不過：《STAR WARS：中隊爭雄》能為您提供完整的遊戲體驗，遊玩過程即可賺取獎勵。提升軍階，解鎖武器、機殼、引擎、護盾和造型物品等新元素，按照清楚的路線推進遊戲進度，絕對不乏新鮮感。

遊戲領取步驟

《星際大戰：中隊爭雄》遊戲領取位置：點我前往

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！