喜歡玩迷宮探險遊戲嗎？那麼 EPIC Games 本周推出的這款《Gods Will Fall》動作冒險限免遊戲你一定會愛上！從即日起至 2022 年 1 月 14 日晚上 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取原價 NT$706 的《Gods Will Fall》迷宮探險動作遊戲，讓你體驗 8 位勇士遭遇的試煉，而你所踏上的每一條路、打開的每一扇門都將是前所未有的體驗，對於喜歡這種迷宮探險動作遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《Gods Will Fall》遊戲介紹

在《Gods Will Fall》遊戲中，眾神對人類的暴虐統治已長達千年。心中只有殘忍與苦難的神祇們，要求人類立下誓言，無分男女老幼皆獻上盲目忠誠，虔心服侍。

不願屈從眾神意志的人，將面臨漫長的凌遲，他們必須在惡劣的困境中承受戰士們不擇手段的殘暴審判，而這一切只為滿足眾神對人類無情的支配。

人類已在眾神的統治下受苦太久，任何有能力挺身而出的人，將與八名凱爾特生存者一同組成自己的部族，對抗駭人的野獸軍團以及潛伏於各個神領王國內的爪牙，若能凱旋榮歸，你將見證傳奇誕生，若不幸潰敗，就只能眼見生靈化為塵土！現在請你拿起你的武器，透過妳智慧來挑戰眾神吧！

遊戲領取步驟

《Gods Will Fall》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/gods-will-fall





首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！