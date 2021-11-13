本周 EPIC Games 推出了獲獎無數的《奇幻樂園大冒險之小蒂娜強襲龍堡》限免遊戲，從即日起至 2021 年11 月 17 日 晚上 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取原價 NT$300 的《奇幻樂園大冒險之小蒂娜強襲龍堡》好玩的動作冒險遊戲，讓你在充滿奇幻與樂趣的遊戲中，使用超多魔法戰利品揍扁骷髏、擊倒巨龍，並和巨大魔像展開激鬥！喜愛這類角色扮演動作冒險遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《奇幻樂園大冒險之小蒂娜強襲龍堡》遊戲介紹

《奇幻樂園大冒險之小蒂娜強襲龍堡》是一款獲獎無數的 2013 年戰役 DLC，製作人表示這款遊戲是 Gearbox 創造過最重要內容之一，很開心可讓新玩家們體驗小蒂娜的初次冒險，也很高興老玩家們能回到故事開始的地方，再次體驗啟發《奇幻樂園》的魔力。

在遊戲中，你可以透過超多魔法戰利品，來揍扁骷髏、擊倒巨龍，並和巨大魔像展開激鬥。

而現在女皇遭到俘虜，而她的王國處於動蕩不安中，只有你和朋友們能讓這片古怪魔法大陸恢復和平，在鬼魅森林、恐怖墓穴和可怕堡壘中殺出一條血路，但千萬要當心你的旅途可能因為蒂娜古靈精怪的奇思妙想而隨時生變，趕緊加入這款史詩桌上遊戲，準備好迎接無與倫比的奇幻戰鬥吧！

遊戲領取步驟

《奇幻樂園大冒險之小蒂娜強襲龍堡》領取位置：點我前往

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！