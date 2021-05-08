EPIC Games 本周開放大獲好評的《Pine》PC 冒險遊戲限免活動，即日起至 5 月 13 日晚上 11 點前，只要前往 Epic Games 官網，便可輕鬆獲取原價要 NT$378 的《Pine》 動作冒險遊戲！《Pine》是一款開放世界動作冒險遊戲，以美麗的 Albamare 世界為背景，你將扮演一名聰明的年輕人 Hue，並且將在這個充滿智慧遠勝於人類的生物的鮮活世界中一路探索、交易與奮戰，喜歡動作冒險遊戲的朋友，趕緊把握這次的 EPIC 限免活動吧！

《Pine》遊戲介紹

《Pine》是一款類賽爾達傳說的 PC 動作冒險遊戲，在遊戲中以美麗的 Albamare 世界為背景，你會扮演一名聰明的年輕獵人 Hue，且你必須在這個充滿智慧遠勝於人類的生物的鮮活世界中一路探索、交易與奮戰。

在《Pine》遊戲中，即使你沒有參與，整個開放遊戲世界的各處仍會發生各種事件。所有生物都是活生生的，並且會盡其所能力求生存。你可以選擇和物種成為朋友，與他們並肩作戰，或者你也可以攻擊他們、奪取他們的食物或迫使他們放棄目前的棲息地。這一切行動都將使物種在生態光譜上移動。

由於你要幫你的角色部落尋找尋新的家園，你將必須參與盪 Albamare 龐大的生態系統中。在遊戲中進行探索、以物易物、交談、製作物品並和六種不同的生物群系戰鬥，和多元的物種陣容一起合作或交戰來做好準備，是不是真的與賽爾達傳說類似呢 XD！就讓我們趕緊把握這次的 EPIC 限免活動，一起前往 Albamare 世界冒險吧！

《Pine》遊戲領取步驟

《Pine》領取位置：點我前往





首先先到 EPIC 限免活動網站中，點選「獲取」。

接著看你要選擇哪個平台登入都可以，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，且所有遊戲都必須透過 Epic Games 遊戲啟動器摨能開啟，這樣對大家也比較方便。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來吧！只要安裝完成，你領取的遊戲就在裡面，直接啟動就可以開始玩囉！