LINE VOOM

你知道 LINE 全新推出的 LINE VOOM 是什麼功能嗎？還不知道的朋友，這篇好好看才能跟上時代唷，其實它的舊稱為「LINE貼文串」，從 2021 第四季起將改版更名為「 LINE VOOM 」，它將全面升級為「短影音創作社群平台」，簡單來說就是 LINE 上面的抖音、Tiktok，從 11/23 起系統將會自動開啟 「允許追蹤」的設定，即使不是你的 LINE 好友也能追蹤你，因此不想被追蹤的朋友，請手動關閉「允許追蹤」設定唷，以下為 LINE VOOM 的詳細功能。


什麼是 LINE VOOM？


LINE VOOM 取名源自於英文 Va-Va Voom，代表動力全開的，令人興奮、活力充沛且充滿吸引力。

LINE VOOM

因應近年來短影音風潮快速延燒，在 Z 世代間形成了一股難以抵擋的風氣，因此服務命名帶有 Video+Room 和 Video+Boom 的兩種含義，希望藉此次機會全面轉型升級為全新短影音創作社群平台。

全球 LINE 用戶都有可能成為你追蹤的對象，任何想追蹤的創作者、名人，皆可即時加入追蹤名單。
未來原本你 LINE 好友的貼文將不會主動顯示，若你希望繼續看到特定好友的貼文，你可選擇將特定 LINE 好友放入追蹤名單。

新介面設計會隨著 LINE11.20.0 版本釋出，待版本釋出，只要用戶更新到此版本（或此版本以上），就會自動套用到新介面。

以下您可先預覽在 LINE 11.20.0 版本中，使用介面的全新樣貌，開啟LINE應用程式後下方圖文選單，正中間的服務將從『LINE 貼文串』更名改版成『LINE VOOM』未來將以『推薦』的影音貼文為首頁，而你個人已追蹤的好友、或喜愛的創作者或品牌之貼文則會顯示於『追蹤中』的次頁。

自動將預設為「允許追蹤」，

2021 年 11 月 23 日 (二)， 台灣時間 10:00am 起，系統將會『自動』開啟「允許追蹤」的設定。

對象：針對 LINE 的版本是 10.3.0 以上的用戶，且從未自行手動開啟或關閉「允許追蹤」的設定者

※ 注意：用戶須自行將 LINE 版本更新至 10.3.0 以上
* 上述日程可能因為版本更新狀態而有所調整，如變動將依據系統更新之時程為準。

LINE VOOM 允許追蹤

  • 開啟“允許追蹤”後，即可被其他非 LINE 好友追蹤（即全體 LINE 用戶）
  • 原 LIN E貼文串設定公開的貼文、及未來 LINE VOOM 設定公開的貼文，可被其他非 LINE 好友瀏覽， 也可以透過該貼文追蹤你
  • 此次更新僅調整『允許追蹤』之設定，『公開追蹤資訊』設定將不會被改變
  • 若你自行手動開啟『公開追蹤資訊』設定，所有用戶皆可查看你目前追蹤中的名單和追蹤者的名單

注意：『允許追蹤』不會影響改版前貼文的隱私設定。

「允許追蹤」的狀態，不管是開啟或關閉，都不會影響你過去每則貼文的隱私設定，且原本的追蹤者亦可持續追蹤。

當你開啟「允許追蹤」設定，將會影響你 LINE 貼文串主頁（改版後為 LINE VOOM 主頁）上『追蹤』按鈕的顯示

LINE VOOM 是什麼

Q：原貼文有設定特定好友才能看到，如開啟「允許追蹤」後是否全 LINE 用戶都可看到這則貼文？
A：不會！依舊只有原先設定的特定好友才能看得到此則貼文

如何關閉「允許追蹤」設定？

凡於 2021 年 11 月 22 日(一），台灣時間 23:59 前，手動變更過此設定（即點擊「允許追蹤」一次以上），系統將不會自動更新此項設定。

如何手動變更追蹤設定：LINE貼文串 > 右上角「頭像」>「貼文串設定」>「追蹤設定」> 開啟「允許追蹤」>關閉「允許追蹤」（請參考下方詳細步驟說明）

LINE VOOM 關閉追蹤

Step 1: 點選下方選單正中間的「 LINE貼文串 」
Step 2: 點選右上角你的「頭像」
Step 3: 點選下方視窗的「 貼文串設定 」
Step 4 : 點選下方「追蹤設定」」
Step 5 : 點擊開啟「允許追蹤」**即使預設為關閉，仍須先開啟再關閉，凡點擊一次以上將不會自動更新
Step 6：再次點擊關閉「允許追蹤」

注意：關閉「允許追蹤」後

  • 你的公開貼文，未追蹤者仍可瀏覽。
  • 你限定特定用戶可瀏覽的貼文，有在限定特定群組中的用戶依舊可瀏覽。
  • 原本追蹤你 LINE 貼文串 (改版後為 LINE VOOM ) 的追蹤者，不會被移除追蹤，仍可持續瀏覽你的貼文。

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