Epic Games 本周遊戲大放送來囉！兩款都是經典老派街機遊戲，分別叫做《Centipede》、《Black Widow》，從即日起至 2022 年 03 月 11 日凌晨 12 點前，只要前往 Epic Games 官網，便可輕鬆獲取要價 NT$139 的《Centipede》、《Black Widow》經典殺蟲街機遊戲，讓你在老派的街機模式中爭取高分，攻佔排行榜榜首，贏得吹噓的特權，對於喜歡這種經典殺蟲射擊街機遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《Black Widow》遊戲介紹

遊戲概覽



《Black Widow》遊戲全面重製，採用適合現代螢幕的生動視覺設計、新增強大的功能，並由獲獎電玩作曲家 Megan McDuffee 譜寫原創配樂，以現代遊戲的面貌重生。

在老派的街機模式中爭取高分，攻佔排行榜榜首，贏得吹噓的特權。或者在三十個饒富創意的挑戰中驗收自己的技術並在排行榜上佔有一席之地，在經典遊戲的翻玩中享受全新的刺激樂趣。

從倒下的敵人身上收集現金，發動強大的蛛網爆炸，或者撿起新的強化道具，包括爆炸，擴散射擊和恐懼，將所有敵人困在你的蜘蛛網中。每一種模式、每一個關卡，都可以與好友在單機合作模式中一起遊玩。

遊戲特色



新舊交融：經典的《Black Widow》遊戲加上流暢的操控，以及屬於現代電腦與遊戲機的視覺效果

充填與爆炸：除了眾多強化道具外，現在還可從倒下的敵人身上收集現金，發動強大的蛛網爆炸，讓你從麻煩的情況脫身

迎接挑戰：在三十個專為考驗技術最熟練的玩家所設計的挑戰中競逐

一較高下：在街機與各個挑戰模式中攻佔全國及全球排行榜榜首

好友同樂：與好友一起遊玩每個模式的單機合作版本，一起消滅蟲子、追逐高分

動聽配樂：享受由 Megan McDuffee 譜曲的優質原創配樂

《Centipede》遊戲介紹

遊戲概覽



充滿原創性的除蟲街機遊戲回來了！《Centipede》全面重製，採用適合現代螢幕的 16:9 生動視覺設計，並由獲獎電玩作曲家 Megan McDuffee 譜寫原創配樂，以現代遊戲的面貌重生。

在老派的街機模式中爭取高分，攻佔排行榜榜首，贏得吹噓的特權。或者在三十個饒富創意的挑戰中驗收自己的技術並在排行榜上佔有一席之地，在經典遊戲的翻玩中享受全新的刺激樂趣。

眾多全新的強化道具可賦予你全畫面爆炸、軌道槍，甚至時間暫停等能力，讓你無往不利。每一種模式、每一個關卡，都可以與好友在單機合作模式中一起遊玩。

主要特色



新舊交融：經典的《Centipede》遊戲加上流暢的操控，以及屬於現代電腦與遊戲機的視覺效果

不斷升級：眾多強化道具可供取得，可以嚇退敵人、以輔助射擊偷襲敵人、拋出整排炸彈等

迎接挑戰：在三十個專為考驗技術最熟練的玩家所設計的挑戰中競逐

一較高下：在街機與各個挑戰模式中攻佔全國及全球排行榜榜首

好友同樂：與好友一起遊玩每個模式的單機合作版本……一起消滅蟲子、追逐高分

動聽配樂：享受由 Megan McDuffee 譜曲的優質原創配樂

遊戲領取步驟教學

《Centipede》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/centipede-recharged

《Black Widow》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/black-widow-recharged

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！