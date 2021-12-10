Epic 推出《Godfall》動作 RPG 限免遊戲大作，現在領取讓你終身免費暢玩！

你喜歡玩打怪奪寶遊戲嗎？那麼本周 EPIC Games 推出的這款《Godfall》動作 RPG 限免遊戲你一定會愛上！從即日起至 2021 年 12 月 17 日晚上 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取原價 NT$239 的《Godfall》刺激的第三人稱動作戰鬥遊戲，讓你在這款充滿奇幻色彩的演遊戲中踏上冒險旅程，藉由激烈的戰鬥，來取得各種神話裝備吧！對於喜歡這種打怪奪寶動作 RPG 遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《Godfall》遊戲介紹

Epic 推出《Godfall》動作 RPG 限免遊戲大作，現在領取讓你終身免費暢玩！

《Godfall》是一款全新的次世代打怪奪寶遊戲，遊戲背景是一個充滿英勇騎士和奧術魔法的華麗奇幻宇宙，在這款充滿奇幻色彩的動作類角色扮演遊戲中踏上冒險旅程，玩家能以第三人稱視角進行激烈的近距離戰鬥，四處征討取得戰利品，穿戴各式傳奇盔甲套裝，並擊潰窮凶惡極的敵人。挑戰各種高難度任務，一邊征服迎面而來的軍隊，一邊獲得引人注目的珍稀戰利品。

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遊戲中，你可以透過挑戰各種高難度的任務，讓你盡情為角色獲取新的頂尖神話裝備，並持續累積眾多戰利品，讓你更加輕鬆面對後續遊戲的關卡。

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遊戲除了可以獨自闖關之外，也可以隨時與他人一同遊玩，遊戲中的魔王與嘍囉們是以合作挑戰為前提所設計，還擁有特殊技能，能夠應對從各個角度進攻的多名敵手，現在準備拿起你得到的神器，展現你的戰鬥技巧來粉碎你的敵人吧！

遊戲領取步驟

《Godfall》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/godfall--challenger-edition

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

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