Excel 同時上下標

有時候我們在 Excel 中需要輸入文字的上下標，像是數學的平方、新增商標、著作權或其他符號，怎麼在 Excel 新增上下標？本篇小編要與大家分享幾種 Excel 加入上標語下標的方式，甚至是同時新增上標及下標該怎麼做？是比較多人有的疑問，還不會的同學可以參考本篇的 Excel 教學一起做一次並且記下來，下次需要輸入上下標時，就不用再上網查啦。

Excel 同時上下標

首先是最標準的 Excel 上標與下標的新增方式，將你要製作上標的文字反白選取，點擊右鍵後選擇「儲存格格式」。

Excel 上下標

下方就有「上標」與「下標」可以選擇囉，選擇完畢後按下確定。

Excel 儲存格格式自訂上下標

回到 Excel 編輯界面，就可以看到上下標出現啦！當然如果需要更快的操作，要用快速鍵也可以，

macOS 版：

1. 選取要格式化的字元。

2. 上標：同時按 command+Shift 和加 (+) 符號 ;
下標 ( 版本 2016 ) ，請同時按 command+等號 (=) 。 (請勿按 Shift.)
下標 ( 版本 2011 ) ，同時按 command+Shift 和減號 (-) 。

Windows 版：

1. 選取要格式化的字元。

2. 上標：請同時按 Ctrl、Shift 與加號 (+)。
下標：同時按 Ctrl 和等號 (=) = = 2013。 (請勿按 Shift.)

Excel 上標函數

如果你需要運算後進行上下標的標示，比如說要加總後，再加上平方、次方表示，可以輸入公式「=SUM(A1,B1)&"m」加上 Alt + 178（F1 下方的小數字鍵），這樣就會出現平方如上圖所示。若需要乘積的立方則可以輸入公式「=PRODUCT(A1,B1)&"m」加上 Alt + 179（F1 下方的小數字鍵）。

Microsoft 方程式編輯器

若是要同時加入上下標的話，選擇上方「插入」>「物件」>「建立新物件」 >「物件類型」 找到 Microsoft 方程式編輯器 3.0 然後按一下確定，此時就可以看到能夠圖時插入上下標的按鍵啦。

以上就是本次與大家分享標準加入上下標的方式，以及插入上下標的快速鍵、公式，如果擔心忘記的話，可以先把本篇文章加入我的最愛，下次要用的時候直接打開複習就可以囉。

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