EPIC 春節好禮大放送，《DAEMON X MACHINA》射擊遊戲大作等你帶回家！

本周 EPIC 釋出《DAEMON X MACHINA》機甲動作射擊遊戲春節限免好禮，即日起至 2022 年 02 月 04 日凌晨 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取價值 NT$1740 的《DAEMON X MACHINA》機甲動作第三人稱射擊遊戲，讓你在災害導致月球崩壞的未來世界，操控具備特殊能力的機甲傭兵，駕駛名為兵工廠的機器人與失控的 AI 機甲機器展開生死存亡之戰！對於喜歡機甲動作射擊遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 春節限免活動吧！

《DAEMON X MACHINA》遊戲介紹

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《DAEMON X MACHINA》是由的佃健一郎攜手擅長機械設定的動畫家河森正治所開發的機甲動作遊戲。

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以月球的墜落使人類面臨存亡危機的世界為舞台，玩家作為一名傭兵在一片極度混亂的戰地中力求生存，與失控 AI 機甲戰鬥，在戰場上與其他人邂逅，思念彼此交錯。

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遊戲特色

  • 縱橫戰場，擊退失控 AI 及巨大不朽機甲的高速機甲動作遊戲！
  • 從敵方機甲奪走武器，即時變更裝備！
  • 自由配搭多種裝備，製作自己專用的機體！
  • 高自由度的角色自訂要素！透過人體改造學會「空中飛行器」技能，即使處於能力者狀態下也能飛行！
  • 透過連線功能，最多可 4 人合作迎戰頭目。與全世界的勁敵進行單打或雙打對戰。攀上排行榜，成為最強傭兵吧！
  • 在迷宮探索型合作模式「探查任務」獲得限定裝備吧！
遊戲領取步驟

《DAEMON X MACHINA》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/daemon-x-machina

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

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