EPIC 官網本周推出好評的《Aven Colony》殖民異星世界遊戲！即日起至 2021 年 11 月 12 日 晚上 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取原價 NT$688 的《Aven Colony》在異星打造人類家園的城市建造與策略遊戲，讓你在遊戲中探索這個由沙漠、凍原帶和熱帶叢林組成的星球，在整頓新世界的同時，一併將殖民地拓展為繁盛的大型都市吧！對於喜歡類似模擬城市風格的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《Aven Colony》遊戲介紹

《Aven Colony》是由 Mothership Entertainment 公司開發並由 Team17 發布的城市策略遊戲。

《Aven Colony》主要是要讓玩家主掌人類第一個太陽系外定居點，負責建設小型殖民地，在面對整頓新世界挑戰的同時，將殖民地拓展為繁盛的大型都市，並確保公民的福祉。

在這異星球上，玩家將會面臨異種威脅或外來感染，還有像是閃電、沙塵暴、颶風、瘟疫、地熱引發劇毒氣體噴發等環境干擾，此外，玩家還可在遊戲取得外星文物，學習使用他們的力量，來瞭解該異星背後的故事，現在就讓我們來親手打造屬於自己的殖民地吧！

遊戲領取步驟

《Aven Colony》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/aven-colony





首先先到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！