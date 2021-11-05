租屋如何快人一步？好的物件一定要比速度，速度太慢的話就只能租人家挑剩的，價格可能比較貴，屋況也不一定好，最近小編發現一款「租屋神器」，它是由 CMoney 推出的「租屋雷達」，只要 591租屋網、樂屋網、好房網或 FB 租屋社團一有新房源推出，馬上就用 App 通知我們，這樣一來有下載「租屋雷達」和「沒下載租屋雷達」的租客差距就出來啦，租屋速度想要勝人一籌，趕快把這個租屋神器收下吧。

目前「租屋雷達」在 Google Play 及 App Store 都能夠免費下載，然後透過 Facebook 登入。

然後設定你要租屋的條件，包含多久以內要找到房源、縣市區域、租金範圍、類型、房間數、特殊條件、有沒有養寵物等等，全部輸入完畢後，按下搜尋就可以囉。

接著在「雷達」頁面，就可以看到從各大租屋網站看到的租屋資訊啦，算是一個整合資訊的 App，還滿方便的，想看 FB 社團裡 PO 的房源也可以切換到「FB 物件」。

點擊進去後就可以看到租屋資訊啦，包含租金、地址、格局、樓層、類型、來源等...點擊前往來源網站，就可以看到原始租屋來源啦！下次需要租屋、搬家時，下載「租屋雷達」就不用沒事一直刷，有新房源時讓 App 自動通知我們，下載連結放下面，有需要的朋友趕快載起來吧。

下載：

租屋雷達 ( Google Play 下載 )

租屋雷達 ( App Store 下載 )