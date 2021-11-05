Netflix 遊戲

你知道嗎？現在 Netflix 不只能看影片，還能玩遊戲？2021 年 8 月底 Netflix 就在波蘭進行小規模測試，現在終於推向全世界使用者，目前一共推出 5 款 Netflix 遊戲，分別為：《怪奇物語：1984》(Stranger Things: 1984)、《怪奇物語 3：遊戲》（Stranger Things 3: The Game)、《神射進籃》(Shooting Hoops)、《卡牌大爆發》(Card Blast) 和《扶搖直上》(Teeter Up)。只要有 Netflix 會員就能全站暢玩無阻，無廣告、無額外費用、無 App 內購買。

Netflix 遊戲

雖說官方表示打開 Netflix App 就可以看到「行動遊戲」選項，不過小編目前用 Android 手機打開 Netflix 找不到遊戲選項。

不過大家依然可以到 Google Play 手動下載，未來若在 Netflix App 內看到遊戲，也必須跳出 Google Play 下載遊戲，以下小編幫大家列出 Netflix 各遊戲的載點：

1. 怪奇物語：1984

加入哈普和其他孩子的行列，在這復古冒險遊戲中出任務，探索霍金斯周遭環境，並勇闖上下顛倒的世界，沿路別忘了收集物品和道具。

  • 1984 年風華再現，體驗主角們在那年代也可能玩的復古冒險動作遊戲。
  • 探索霍金斯及周邊地區。遊覽幽暗密林、霍金斯實驗室等您最喜愛的場景。發掘從未見過的精彩地點！
  • 運用角色的特殊能力破解謎題，路卡斯是彈弓神射手，南西則有整套球棒，隨時都能強棒出擊。
  • 盡量收集鬆餅和地精，道具在手，關鍵時刻就能派上用場

下載：

Netflix 遊戲《 怪奇物語：1984》( Google Play 下載 )
Netflix 遊戲《 怪奇物語：1984》( iOS 尚未推出 )

2. 怪奇物語 3：遊戲

操控《怪奇物語》第 3 季中的 12 名角色，在懷舊像素風格的霍金斯鎮一路過關斬將。你可以選擇單人或雙人模式，一起進入上下顛倒的世界探險。《Stranger Things 3: The Game》為同名原創影集第 3 季的官方周邊遊戲，帶你體驗影集中熟悉的劇情，同時找出前所未見的任務、角色互動和秘密！劇迷們可以選擇單機雙人模式，扮演影集中 12 名備受喜愛的角色，攜手探索霍金斯鎮的世界、解開謎題，在上下顛倒的世界中對抗新興的邪惡勢力。

下載：

Netflix 遊戲《 怪奇物語 3：遊戲》( Google Play 下載 )
Netflix 遊戲《 怪奇物語 3：遊戲》( iOS 尚未推出 )

3. 神射進籃

Netflix 會員獨享。籃球上有飛鏢槍？沒錯，有何不可？往正確的方向發射飛鏢，就能推動球落入籃框中。好一記空心球！

遊戲特色：

  • 單次點擊投籃機制
  • 威力提升道具
  • 天馬行空的物理特性應用
  • 五花八門的球等待玩家解鎖（各有不同重量及玩法）
  • 支援多種語言

下載：

Netflix 遊戲《 神射進籃》( Google Play 下載 )
Netflix 遊戲《 神射進籃》( iOS 尚未推出 )

4. 卡牌大爆發

Netflix 會員獨享。打出一手好牌，甚至擺出葫蘆，這個節奏緊湊的撲克牌遊戲，正是業餘玩家的完美首選。《卡牌大爆發》是刺激的解謎類卡牌遊戲，講求技巧和一點好運，玩家要從移動的輸送帶上取下各種牌，放入三排欄位之一，趕在卡牌被粉碎機清除之前，湊出能取勝的組合，還可以可以透過凍結、核爆、火箭等等強化技能開路，取得更高的分數。玩家可選擇克服充滿挑戰性的遊戲情境，在有趣的單人遊戲中過關斬將，或是在各種活動裡挑戰其他玩家，爭奪排行榜上最頂尖的位置。

下載：

Netflix 遊戲《 卡牌大爆發》( Google Play 下載 )
Netflix 遊戲《 卡牌大爆發》( iOS 尚未推出 )

5. 扶搖直上

Netflix 會員獨享。你的任務：操控一座平台，引導一顆球掉進洞裡。沒有惡龍，沒有怪物，你唯一的敵人只有重力和物理法則。一顆球、一座平台、一個洞，元素非常簡單，但結合起來卻有令人上癮的魔力。《扶搖直上》結合巧妙的設計與創新的遊戲機制，給予玩家最特別的體驗。遊戲過程優雅、有趣、異想天開，在支援 3D 觸控的裝置上還能體驗更精細的操控手感。也別忘了搖搖手機，發現意外驚喜！引導一顆球掉進洞裡，能玩出許多充滿挑戰性的新鮮趣味。

遊戲特色：

  • 150 個關卡
  • 有趣且獨特的平衡機制
  • 精準反映物理特性
  • 小彩蛋（搖搖手機！）
  • 美麗的視覺設計
  • 可和好友比賽
  • 簡單易上手的點按控制

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